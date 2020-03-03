Трамп допустив запровадження надзвичайного стану у США через коронавірус



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Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з представниками фармацевтичних компаній

Президент США сподівається, що введення загальнонаціонального режиму надзвичайного стану не знадобиться

Американський президент Дональд Трамп не виключив можливості введення режиму надзвичайного стану в США на тлі поширення коронавірусу нового типу.

Про це повідомляє Reuters.

Під час зустрічі з представниками фармацевтичних компаній, яка відбулась напередодні в Білому домі, Трамп заявив, що обмеження будуть введені для представників тих країн, де зафіксовано найбільшу кількість заражених Covid-19.

«Ми вже зробили це, як ви знаєте, щодо трьох країн на додаток до Китаю. Так що ми будемо робити це і далі», - підкреслив американський лідер.

Також він не виключив в майбутньому введення загальнонаціонального режиму надзвичайного стану. Але висловив надію, що це не знадобиться.

Раніше у зв'язку зі спалахом коронавірусу ввели режим надзвичайного стану в штаті Вашингтон, де був зафіксований летальний результат захворювання.

Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.

Також в Україну тимчасово заборонили ввезення домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю.

До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.

Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.

За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.