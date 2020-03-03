Трамп допустив запровадження надзвичайного стану у США через коронавірус
Президент США сподівається, що введення загальнонаціонального режиму надзвичайного стану не знадобиться
Американський президент Дональд Трамп не виключив можливості введення режиму надзвичайного стану в США на тлі поширення коронавірусу нового типу.
Про це повідомляє Reuters.
Під час зустрічі з представниками фармацевтичних компаній, яка відбулась напередодні в Білому домі, Трамп заявив, що обмеження будуть введені для представників тих країн, де зафіксовано найбільшу кількість заражених Covid-19.
«Ми вже зробили це, як ви знаєте, щодо трьох країн на додаток до Китаю. Так що ми будемо робити це і далі», - підкреслив американський лідер.
Також він не виключив в майбутньому введення загальнонаціонального режиму надзвичайного стану. Але висловив надію, що це не знадобиться.
Раніше у зв'язку зі спалахом коронавірусу ввели режим надзвичайного стану в штаті Вашингтон, де був зафіксований летальний результат захворювання.
Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.
Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.
Також в Україну тимчасово заборонили ввезення домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю.
До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.
Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.
За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.
В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.