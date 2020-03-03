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    У світі

    Венеціанська комісія скасувала засідання через коронавірус

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    Пленарне засідання Венеціанської комісії мало відбутися 20-21 березня - Венеціанська комісія скасувала засідання через коронавірус
    Пленарне засідання Венеціанської комісії мало відбутися 20-21 березня

    Після поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводити засідання

    Венеціанська комісія скасувала пленарне засідання через поширення коронавірусу в Італії.

    Про це йдеться у повідомленні комісії у Twitter.

    «Після поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводити засідання у Венеції», — йдеться у повідомленні.

    Водночас там зазначають, що «найважливіші думки, запитані державами, та неоспорні тексти» ухвалюватимуть у письмовій процедурі.

    Пленарне засідання Венеціанської комісії мало відбутися 20-21 березня у Венеції.

    Венеціанська комісія — дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.

    Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

    Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.

    Також в Україну тимчасово заборонили ввезення домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю.

    До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.

    Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.

    За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

    В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.

    здоров'я Венеціанська комісія Італія політика епідемія коронавірус
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