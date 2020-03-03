Венеціанська комісія скасувала засідання через коронавірус
Після поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводити засідання
Венеціанська комісія скасувала пленарне засідання через поширення коронавірусу в Італії.
Про це йдеться у повідомленні комісії у Twitter.
«Після поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводити засідання у Венеції», — йдеться у повідомленні.
Водночас там зазначають, що «найважливіші думки, запитані державами, та неоспорні тексти» ухвалюватимуть у письмовій процедурі.
Пленарне засідання Венеціанської комісії мало відбутися 20-21 березня у Венеції.
Венеціанська комісія — дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.
Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.
Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.
Також в Україну тимчасово заборонили ввезення домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю.
До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.
Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.
За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.
В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.