Венеціанська комісія скасувала засідання через коронавірус



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Пленарне засідання Венеціанської комісії мало відбутися 20-21 березня

Після поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводити засідання

Венеціанська комісія скасувала пленарне засідання через поширення коронавірусу в Італії.

Про це йдеться у повідомленні комісії у Twitter.

«Після поширення коронавірусу на півночі Італії розширене бюро Венеціанської комісії вирішило не проводити засідання у Венеції», — йдеться у повідомленні.

Водночас там зазначають, що «найважливіші думки, запитані державами, та неоспорні тексти» ухвалюватимуть у письмовій процедурі.

Пленарне засідання Венеціанської комісії мало відбутися 20-21 березня у Венеції.

Венеціанська комісія — дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проєктів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.

Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.

Також в Україну тимчасово заборонили ввезення домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю.

До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.

Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.

За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.