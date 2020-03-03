Глава МВС Німеччини не потиснув руку Меркель через коронавірус



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Канцлер сприйняла ситуацію з гумором, і, під сміх присутніх, показала всім долоні

Коли Меркель попрямувала до свого стільця і простягнула для привітання руку Зеехоферу, він жестом дав їй зрозуміти, що не бажає їй тиснути руку

Міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер під час зустрічі з представниками об'єднань мігрантів в Берліні відмовився від рукостискання з канцлером ФРН Ангелою Меркель через поширення коронавірусу.

Про це у понеділок повідомило видання Bild.

Коли Меркель попрямувала до свого стільця і простягнула для привітання руку Зеехоферу, він жестом дав їй зрозуміти, що не бажає їй тиснути руку. Канцлер сприйняла ситуацію з гумором, і, під сміх присутніх, показала всім долоні. Обидва засміялися.

Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.

Також в Україну тимчасово заборонили ввезення домашніх та диких м'ясоїдних тварин з Китаю.

До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.

Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.

За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.