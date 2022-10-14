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Є загиблі та поранені. Що наразі відомо про вибухи на базі Росгвардії у Бєлгородській області

Надія Клочко
glavcom.ua
Є загиблі та поранені. Що наразі відомо про вибухи на базі Росгвардії у Бєлгородській області
Вибухи на базі Росгвардії прогриміли увечері 13 жовтня
скріншот із відео

Російські ЗМІ стверджують, що обстріл військового об'єкта вели з території Харківської області

Унаслідок атаки на військовий об'єкт у селищі Октябрське Білгородської області 13 жовтня загинули троє співробітників Росгвардії, ще 14 бійців отримали поранення, повідомляє Baza.

Як стверджує російське медіа, за попередніми даними, обстріл вівся з боку села Козача Лопань Харківської області, розташованого за 2 км від кордону з Росією. Від кордону до Октябрського — близько 10 км.

У мережі також з’явилося відео наслідків вибухів на військовому об’єкті.

Увечері 13 жовтня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков поінформував, що в Октябрському ЗСУ підірвали склад із боєприпасами, внаслідок чого відбулася їхня детонація. Гладков заявив, що жертв і постраждалих немає, та пообіцяв організувати евакуацію місцевих жителів.

Нагадаємо, 11 жовтня у Бєлгородській області горіла підстанція та зникло світло.

13 жовтня у селі Тьоткіне Курської області РФ стався вибух, внаслідок якого було серйозно пошкоджено підстанцію, декілька сіл були знеструмлені.

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Теги: війна Харківщина Бєлгород вибух росія

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