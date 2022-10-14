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Вибухи у Мелітополі. Мер повідомив про «бавовну»

Альона Боженко
glavcom.ua
Вибухи у Мелітополі. Мер повідомив про «бавовну»
У Мелітополі пролунали вибухи
фото ілюстративне

За інформацією міського голови, втрати ворога ще з'ясовуються

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в місті пролунали вибухи. За його словами в окупантів знову «бавовна». Про це він написав у Telegram.

Втрати ворога наразі невідомі.

«У Мелітополі знову бавовна. У місті пролунали потужні вибухи. З'ясовуємо втрати ворога», – написав Федоров.

Тим часом місцеві пабліки опублікували відео вибухів.

Нагадаємо, ввечері 14 жовтня у російському Бєлгороді сталася «бавовна». Жителі міста знову почули гучні вибухи. Після вибухів у місті спалахнула пожежа. 

ЗМІ повідомляють, що рашисти запускали ракети по Харкову, але ті вирішили зробити «жест доброї волі» і приземлитись в Бєлгороді. 

Додамо, увечері 13 жовтня губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков поінформував, що в Октябрському ЗСУ підірвали склад із боєприпасами, внаслідок чого відбулася їхня детонація. Гладков заявив, що жертв і постраждалих немає, та пообіцяв організувати евакуацію місцевих жителів.

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