Мешканці Севастополя повідомили про вибухи у місті

Звуки вибухів було чути у всіх районах міста

У тимчасово окупованому Севастополі надвечір, 22 серпня, знову пролунали вибухи. Їх було чути у різних районах міста, повідомляють місцеві Telegram-канали.

«У Севастополі гучно. Чекаємо на офіційні заяви», – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі повідомляють, що звуки вибухів були чути у всіх районах Севастополя, у деяких кварталах тремтіли стіни. Офіційних коментарів наразі немає.

Як повідомлялося, 20 серпня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Окупаційна влада повідомила про спрацювання ППО. Відповідну заяву зробив «губернатор» міста Михайло Развожаєв. Також ввечері 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.