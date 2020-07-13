На безпеку 1 км газопроводів в тарифі АТ «Запоріжгаз» передбачено менше 50 грн



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«Запоріжгаз» обслуговує 10 тис. км. газорозподільних мереж

Система розподільних газопроводів страждає від недофінансування протягом багатьох років. Грошей, закладених в діючому тарифі на розподіл природного газу, не вистачає навіть щоб покрити третину необхідних витрат.

У тарифі АТ «Запоріжгаз» на роботи з безпеки на 1 км газопроводів закладено всього 47,02 грн. на місяць. За ці гроші можна купити 1 банку фарби або 2 л бензину. Але цієї суми ніяк не вистачає на покриття всіх витрат.

«У нас майже 6% газопроводів, які обслуговує АТ «Запоріжгаз» побудовані більше 40 років тому, і термін їх експлуатації вже закінчився. Ще 15% газопроводів старші 25 років. Вони зношені, потребують ремонту, реконструкції та заміни окремих ділянок або обладнання», - розповідає технічний директор АТ «Запоріжгаз» Юрій Заставський.

Для того, щоб підвищити рівень безпеки газопостачання, необхідні інвестиції на рівні 200 млн грн на рік. Тільки при такому фінансуванні система газопроводів зможе функціонувати набагато ефективніше і стане дешевшою в обслуговуванні.

У цьому році «Запоріжгаз» виконав реконструкцію з повною заміною обладнання 12 ГРП, встановив 10 нових ШГРП, які забезпечують стабільність тиску газу, очищення його від дрібнодисперсних частинок, безпечну подачу на конфорки споживачів по всьому регіону. Компанія постійно здійснює технічний огляд і регулювання газорозподільного обладнання, станцій електрохімзахисту мереж від корозії, проводить заміну засувок, відключаючих пристроїв, лічильників, ревізію з'єднань, виявляє і усуває витоку газу, ліквідує аварійні ситуації.

«Запоріжгаз» обслуговує 10 тис. км. газорозподільних мереж, 1,5 тис. ГРП і ШГРП, десятки тисяч різного роду пристроїв, регулюючого і захисного обладнання на мережах. На початок 2020 року в Запорізькій області вже вичерпали свій технічний ресурс 635 км газопроводів, 200 ШГРП і 122 ГРП.

АТ «Запоріжгаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Запорізької області та міста Запоріжжя (крім Мелітополя та Мелітопольського району).

РГК сервісна компанія, яка надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу в енергетичній сфері, спрямованих на підвищення стандартів обслуговування та надійності газопостачання. Клієнтами компанії є 20 газорозподільних компаній, що забезпечують розподіл газу для більш ніж 8 млн клієнтів на газопроводах протяжністю 250 тис км.