У Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги

Про причини та наслідки вибухів наразі не відомо

У ніч на 29 червня У Запоріжжі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

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Видання написало про вибух о 1:00, а потім про повторні вибухи – о 1:06.

Про причини та наслідки вибухів наразі не відомо.

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Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в області.

Зазначимо, що станом на момент публікації у Запорізькій області скасовано повітряну тривогу.

До слова, завершилася 490-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вбивати мирне населення України і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Минулої ночі російські окупанти завдали чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Протиповітряною обороною Сил оборони України шість дронів-камікадзе було знищено. Крім того, протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 44 авіаційні удари, здійснив приблизно 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.