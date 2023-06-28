За добу 20 бойових зіткнень. Генштаб повідомив результати важких боїв на сході

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 490-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Протиповітряною обороною Сил оборони України шість дронів-камікадзе було знищено. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Крім того, протягом доби противник завдав два ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Волинський та Поліський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Ворог завдав авіаційного удару в районі Руська Лозова Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема, це Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Зноб-Новгородське, Нова Гута, Вовківка Сумської області, а також Ветеринарне, Козача Лопань, Малі Проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне, Кругле та Бударки на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

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Лиманський напрямок

Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки. Завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Званівки і Виїмки – Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Роздолівка Донецької області.

Бахмутський напрямок

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Білої Гори та завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Південне на Донеччині.

Авдіївський напрямок

Ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 10 населених пунктів. Зокрема, постраждали Бердичі, Авдіївка, Водяне, Карлівка та Первомайське Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка, в той же час, ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли в районах близько 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка та Побєда Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед яких Костянтинівка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Пречистівка, Золота Нива, Вільне Поле, Сторожеве, Благодатне, Макарівка, Рівнопіль Донецької області.

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Запорізький та Херсонський напрямки

Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного і Малої Токмачки Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапили Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне Запорізької області; Михайлівка, Гаврилівка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Іванівка, Наддніпрянське, Антонівка, Херсон, Комишани, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Томина Балка, Софіївка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС. Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл. Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання.

Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, п’ять – по зенітно-ракетних комплексах та один – по пункту управління ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та станцію РЕБ противника.