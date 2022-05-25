У Запоріжжі ракета влучила у торговий центр: коментар директора

На момент попадання в ТЦ не було людей, жертв немає

Сьогодні, 25 травня, окупанти продовжили наносити ракетні удари по Запоріжжю. Одна із ракет влучила у торговий центр. Цю інформацію підтвердив директор ТЦ «Аврора» Валентин Сотніков, передає місцевий сайт.

«Ракета впала на дах торгового центру, в тій частині, де розташовано кінотеатр. Його майже немає», – зазначає директор.

На момент ракетного попадання в торговому центрі не було людей, жертв немає.

Зазначається, що ззовні будівля виглядає більш-менш цілою, але всередині – значні руйнування. В середині було багато скла, яке розбилось. Даху ТЦ теж немає.

«Ми не відчинялись через те, що був плановий ремонт супермаркету, який на першому поверсі. А без нього економічно невигідно було відкриватися. Чекали поки вони відкриються. Збирались відновлювати роботу», – розповів Сотніков.

Вся громадянська інфраструктура, яка знаходилася біля ТЦ «Аврора», куди потрапив снаряд, теж зазнала пошкоджень.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетних ударів ранком по Запоріжжю загинула одна людина, ще троє поранені. Одну ракету вдалося збити ППО. За попередніми даними, лише у приватному секторі були пошкоджені 62 будинки.

Додамо, що сьогодні рашисти атакували не тільки Запорізьку область.

Три ворожі ракети завдали серйозних руйнувань промисловому підприємству Кривого Рога. Із «Ураганів» загарбники обстріляли також Широківську та Апостолівську громади Криворізького району. Люди там не постраждали, проте Апостолове частково залишилося без світла.

Крім цього, у Покровську Донецької області пролунав вибух. Поранення отримали шестеро людей.



