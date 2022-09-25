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У Золотоноші районна адміністрація нагородила грамотою кота (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Золотоноші районна адміністрація нагородила грамотою кота (фото)
Щасливий нагороджений
фото: Віталій Войцехівський/Facebook

Васька живе у частині ДСНС, рятувальники вважають його талісманом

Кіт Золотоніської ДСНС Васька отримав від начальниці військової районної адміністрації Ірини Тернової грамоту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Віталій Войцехівський.

У Золотоноші районна адміністрація нагородила грамотою кота (фото) фото 1

«Кіт – повноцінний член команди, прийшов до частини сам. Спершу працівники намагалися знайти йому родину, далі зрозуміли, що його місце саме на службі, у частині», – ідеться у дописі депутата.

У Золотоноші районна адміністрація нагородила грамотою кота (фото) фото 2

Місцеві рятувальники вважають кота талісманом: він ходить на наради, присутній при зміні караулів і розвантажує працівників психологічно. «Немає настрою, або щось не так, Васька відчуває, відразу біжить до тебе», – говорять вогнеборці.

Нагадаємо, зірка соцмереж кіт Степан, якого знає навіть американська поп-діва Брітні Спірс, повернувся в Україну з Франції. Він зупинився у Львові. Раніше відомий котик мешкав у Харкові разом з господаркою.

 

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