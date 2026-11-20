Російська атака на Україну 20 листопада забрала життя вісьмох людей, ще 28 постраждали

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії в ніч проти 20 листопада загинули щонайменше восьмеро людей, ще 28 постраждали. Під ударом опинилися Київ і дев'ять областей України. У столиці російські ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури, серед цілей були мости. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Найбільше загиблих зафіксовано в Києві. За оприлюдненими даними, російська атака забрала життя шістьох людей, ще 15 дістали поранення.

Унаслідок ракетних ударів у столиці пошкоджено об'єкт водовідведення, офісні та комерційні будівлі. Серед цілей російських військ були також мостові споруди, що забезпечують транспортне сполучення між берегами Дніпра.

У Харкові російські війська атакували лікарню швидкої допомоги. Внаслідок удару поранення отримали четверо людей. Також пошкоджено корпус, у якому розташоване обладнання для магнітно-резонансної томографії.

Крім того, пошкодження підприємств зафіксовано в Київській, Миколаївській, Одеській та Чернігівській областях.

Житлові будинки постраждали в Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Сумській та Чернігівській областях. Також російські удари припали на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Загалом, за попередніми даними, внаслідок нічної та ранкової атаки загинули восьмеро людей, ще 28 отримали поранення. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань продовжує уточнюватися.

На місцях влучань працюють рятувальники, медики, правоохоронці, енергетики та комунальні служби. Вони ліквідовують наслідки обстрілів, допомагають постраждалим і відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про пошкодження трьох мостів Києва внаслідок балістичної атаки. Йдеться про Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, Дарницький та Південний мости. Через наслідки обстрілу рух між берегами Дніпра ускладнився, а на окремих переправах запровадили обмеження.

Також «Главком» писав про російський удар по медичному закладу в Шевченківському районі Харкова. Міська влада повідомила про постраждалих та пошкодження лікарняної інфраструктури.

Крім того, внаслідок масованої атаки на Львів загинули двоє людей. У Львівській області також зафіксували пошкодження житлових будинків, автомобілів та енергетичного об'єкта. У Золочівському районі поранення дістав 48-річний чоловік.