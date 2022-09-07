Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кіт Ларрі з Даунінг-стріт дав поради новій прем'єрці Ліз Трасс

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Кіт Ларрі з Даунінг-стріт дав поради новій прем'єрці Ліз Трасс

Аналогічні поради кіт давав експрем'єру Борису Джонсону, коли той «влаштувався працювати»

Кіт Ларрі з Даунінг-стріт у своєму Twitter поділився порадами, які він дав новому прем'єр-міністру Великої Британії Ліз Трасс.

«Працюй старанно, дотримуйся правил, стався до людей з повагою і ніколи не бреши населенню», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аналогічні поради він давав експрем'єру Борису Джонсону, коли той «влаштувався працювати».

«Я лише сподіваюся, що вона слухала з більшою увагою, ніж він», – наголошується в повідомленні.

Джонсон, який пішов у відставку, залишив резиденцію прем'єра Великої Британії на Даунінг-стріт у супроводі своєї дружини Керрі Джонсон відразу після виголошення останньої промови у вівторок вранці.

У Twitter-акаунті Ларрі неодноразово з'являлися іронічні твіти на адресу Джонсона. Зокрема, за день до оголошення Джонсоном про відставку на сторінці Ларрі з'явився запис: «Пора закінчувати цей фарс. Я сказав поліцейському зовні, що в моїй оселі живе поселенець, якого треба виселити…»

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. 

Як відомо, Надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону заявив, що нова очільниця уряду Великої Британії Ліз Трасс продовжуватиме допомагати Україні у війні проти Росії. Про це свідчать заяви нової прем'єр-міністерки, коли вона сказала, що може застосувати ядерну зброю, щоб стримати агресора.

Читайте також: 

 

Теги: Велика Британія Ліз Трасс

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Кіт Ларрі з Даунінг-стріт дав поради новій прем'єрці Ліз Трасс
Кіт Ларрі з Даунінг-стріт дав поради новій прем'єрці Ліз Трасс
Ліз Трасс призначила ключових міністрів у новий уряд
Ліз Трасс призначила ключових міністрів у новий уряд
Прем'єрка Британії у першій промові на посаді згадала про Україну
Прем'єрка Британії у першій промові на посаді згадала про Україну
Санкції проти РФ. Угорщина висунула Європі умову
Санкції проти РФ. Угорщина висунула Європі умову
Офіційно: ЄС призупиняє спрощений візовий режим із РФ 
Офіційно: ЄС призупиняє спрощений візовий режим із РФ 
Москва бурхливо відреагувала на намір Молдови закупити безпілотники
Москва бурхливо відреагувала на намір Молдови закупити безпілотники

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
У кількох областях прогриміли вибухи
236K
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
215K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях
137K
Джонсон у прощальній промові звернувся до Путіна
103K
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
58K
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Новини

П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:00
Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані
Вчора, 19:51
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Вчора, 19:14
Українська Жанна д'Арк. Учителька і багатодітна матір Марія Чашка керує батальйоном (відео)
Вчора, 18:16
Politico: Росії бракує важливої складової для виробництва зброї
Вчора, 17:04
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
Вчора, 16:10

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту