Кіт Ларрі з Даунінг-стріт дав поради новій прем'єрці Ліз Трасс

Аналогічні поради кіт давав експрем'єру Борису Джонсону, коли той «влаштувався працювати»

Кіт Ларрі з Даунінг-стріт у своєму Twitter поділився порадами, які він дав новому прем'єр-міністру Великої Британії Ліз Трасс.

«Працюй старанно, дотримуйся правил, стався до людей з повагою і ніколи не бреши населенню», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аналогічні поради він давав експрем'єру Борису Джонсону, коли той «влаштувався працювати».

«Я лише сподіваюся, що вона слухала з більшою увагою, ніж він», – наголошується в повідомленні.

Джонсон, який пішов у відставку, залишив резиденцію прем'єра Великої Британії на Даунінг-стріт у супроводі своєї дружини Керрі Джонсон відразу після виголошення останньої промови у вівторок вранці.

У Twitter-акаунті Ларрі неодноразово з'являлися іронічні твіти на адресу Джонсона. Зокрема, за день до оголошення Джонсоном про відставку на сторінці Ларрі з'явився запис: «Пора закінчувати цей фарс. Я сказав поліцейському зовні, що в моїй оселі живе поселенець, якого треба виселити…»

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Як відомо, Надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону заявив, що нова очільниця уряду Великої Британії Ліз Трасс продовжуватиме допомагати Україні у війні проти Росії. Про це свідчать заяви нової прем'єр-міністерки, коли вона сказала, що може застосувати ядерну зброю, щоб стримати агресора.