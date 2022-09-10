Чи варто повертатися до звільненої Балаклії? Влада міста дала пораду

Місто Балаклія було звільнено від окупантів на початку вересня

Ворог досі дістає до міста, з якого утік

Незважаючи на звільнення Балаклії на Харківщині від російських окупантів, повертатися до міста тим, хто виїхав із нього, ще зарано. Про це сказала секретарка міської ради деокупованої Балаклії, в. о. міського голови Оксана Боднар в інтерв’ю «Главкому».

«Звичайно (зарано. – Ред.). Поки рано говорити, як бути далі, бо є прильоти по місту, ворог ще стоїть на відстані 70 км, він дістає до нас ракетами. Тому ейфорії у нас немає», – сказала вона.

Боднар зазначали, що з прилеглої до Балаклії Вербівки люди, навпаки, ще виїжджають, евакуюються, бо там були удари, окупанти знищили школу.

«Закликатимемо повертатися тільки тоді, коли буде безпечно», – сказала в. о. міського голови Балаклії.

Натомість, депутати поїдуть до Балаклії, бо потрібно працювати. «Я вірю у Збройні сили. У мене є піднесення, але не хочу зурочити, постукаю по дереву, щоби в нас усе вийшло», – додала Боднар.

Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

Наразі українські воїни прибирають із вулиць звільненого від російських загарбників міста Балаклія пропагандистську рекламу, яку раніше тут розмістили окупанти.