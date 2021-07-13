УАФ і особисто Костюченко намагаються стерти наш клуб з футбольної мапи України, – ФК « Рух»

«Стадіон, на якому нещодавно грала свої офіційні матчі Національна команда України з футболу та на якому УЄФА проводила матчі групового етапу Ліги Європи визнано непридатним для матчів Прем'єр-Ліги»

Футбольний клуб «Рух» заявив про готовність припинити своє існування у відповідь на «чергове свавілля» Української асоціації футболу і особисто першого віце-президента УАФ Вадима Костюченка. Про це сказано в офіційній заяві клубу, передає Цензор.net.

Зокрема, Служба стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ позбавила домашню арену ФК «Рух» – Стадіон «Україна» у Львові – 3-ї категорії акредитації. Відповідно, тепер на ньому заборонено проводити поєдинки української Прем'єр-Ліги. «Стадіон, на якому нещодавно грала свої офіційні матчі Національна команда України з футболу, стадіон, на якому УЄФА проводила матчі групового етапу Ліги Європи, поле якого досі резервують суперники чоловічої та жіночої національних команд клубів-учасників єврокубків для позарегламентних передматчевих тренувань визнано непридатним для матчів Прем'єр-Ліги», – йдеться в заяві клубу. При цьому в переліку стадіонів 3-ї категорії залишилися стадіон у Чернігові, Ужгородський «Авангард», стадіони у Кропивницькому, Миколаєві та Черкасах, на яких на відміну від «України» немає підігріву та необхідного освітлення. Через це ще в минулому сезоні вони не приймали матчі УПЛ.

У «Русі» нагадали, що вимушено перейшли на стадіон «Україна» після того, як на початку 2021 року керівники «Арена Львів» спільно з УАФ буквально видавили клуб з тоді домашнього стадіону. Спочатку на львівські клуби «повісили» левову частку витрат на підготовку арени до матчів на «Арена Львів», а потім і зовсім виселили, поламавши командам календар поєдинків в рамках УПЛ. Нещодавнім рішенням керівники «Арена Львів» підвищили оренду поля за один матч на 30% - до 270 тис.грн. У відповідь три львівські клуби, включаючи «Рух», вирішили проводити домашні матчі на стадіоні «Україна». «Але сталася закулісна змова керівництва «Арена Львів» і УАФ, яка полягає в тому, щоб змусити львівські клуби грати там, де хочуть саме вони. Рішення по стадіону «Україна» – абсолютно замовне. Його замовник, ми твердо впевнені, – «цар всєя футболу». Виконавець замовлення - Вадим Костюченко. Мета-показати, хто «рулить» в нашому футболі, хто тут патрон і до кого треба приходити на уклін і з ким вирішувати питання», – йдеться в заяві.

Раніше Комітет атестації футбольних клубів УАФ видав «Руху» атестат на право участі в УПЛ в сезоні 2021/2022 з основним домашнім стадіоном «Україна». Тепер же буквально за один день, 9 липня, арену позбавили акредитації. «На ФК «Рух» здійснюється жорсткий тиск з боку УАФ, яка своїм рішенням може знищити ще один клуб УПЛ, стерти його з футбольної карти України. Переїжджати і грати домашні матчі на стадіоні іншого міста і ставати черговим клубом-бомжем наміру не маємо», – йдеться в заяві. Якщо до 3-го туру УПЛ, в якому «Рух» повинен зіграти перший домашній матч в новому сезоні, керівництво УАФ не дозволить проводити матчі на стадіоні «Україна», «Рух» і професійна Дитяча Академія клубу припинять своє існування.

Тим часом конфліктна ситуація навколо стадіону «Україна» набирає обертів. Депутати Львівської обласної ради звернулися до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, президента Української Асоціації футболу Андрія Павелка, виконавчого директора Української Прем'єр-Ліги Євгена Дикого з вимогою переглянути рішення щодо атестації стадіону і не позбавляти львів'ян великого футболу. «Ми живемо у вільній демократичній країні, де кожен має право вибору, і вважаємо неправомірним і незаконним примушувати футбольні клуби штучними і неаргументованими методами грати свої домашні матчі виключно на певних стадіонах», – йдеться у зверненні.