Окупанти у паніці посилюють ППО на Арабатській стрілці після ударів ЗСУ

ЗСУ завдали ракетного удару по позиціях окупантів Херсонської області

Після обстрілу окупованого Геніческа Силами оборони України сьогодні, 9 червня, російські загарбники заявили, що терміново посилять ППО в районі Арабатської стрілки. Про це пише РІА «Новости».

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«Систему ППО на Арабатській стрілці буде посилено після завданого ЗСУ ракетного удару», – йдеться в повідомленні.

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Сьогодні вдень, 9 червня, Збройні сили України завдали нищівного удару по позиціях російських військ на Арабатській стрілці в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області. Зазначається, що удари були завдані по базі відпочинку, в якій розміщувалися росіяни. Варто відзначити, що Генічеськ розташований за 130 км від лінії фронту.