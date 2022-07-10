Кількість жертв обстрілу багатоповерхівки у Часовому Ярі зросла до десяти

Під завалами обстріляної багатоповерхівки у Часовому Яру виявили тіла десятьох загиблих

П’ятеро осіб були врятовані з-під завалів п’ятиповерхівки

Збільшилася кількість загиблих від рашистських ракет, якими була обстріляна багатоповерхівка у місті Часів Яр. Про це «Суспільному» повідомила речниця ГУ ДСНС України в Донецькі області Вероніка Бахал.

За її інформацією, рятувальники виявили тіла десяти загиблих.

Крім того, під завалами, імовірно, перебувають ще близько 35 людей. З двома із них встановлений аудіоконтакт – вони розмовляють із працівниками ДСНС, зазначив інспектор відділу комунікації ГУНП в Донецькій області Олег Криницький.

Разом з тим, врятувати вдалося уже п’ятьох осіб.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Часів Яр чотирма ракетами типу «Ураган».

Нагадаємо, що учора, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

Зранку було відомо про шістьох загиблих і п’ятьох поранених.