Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Казахський опозиціонер розповів, як путінська церква окупувала його країну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Казахський опозиціонер розповів, як путінська церква окупувала його країну
Патріарх Кирило був хедлайнером З’їзду релігійних лідерів в Астані (тисне руку президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву)
фото: пресслужба РПЦ

Лідер громадського об’єднання «Демос» Турарбек Кусаінов вимагав заборонити в’їзд Кирила до Казахстану

Російська православна церква на чолі з Гундяєвим має величезний вплив на Казахстан – більший, ніж на інші центральноазійські країни. Таку заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив активіст, який бореться за незалежність казахського православ’я, лідер громадського об’єднання «Демос» Турарбек Кусаінов.

«Думаю, що РПЦ – це «ФСБшна» організація, а Православна церква Казахстану – ідеологічний та пропагандистський філіал російських спецслужб на території нашої держави», – поділився активіст.

Турарбек Кусаінов розповів, коли дізнався до Казахстану на VIII З’їзд лідерів світових та традиційних релігій прибуде сам патріарх Кирило, подав заявку про одиночний пікет. Адже Кирило є проповідником війни, який разом із Путіним розв’язав кровопролиття в Україні.

«Людина, яка благословила вбивство своїх православних братів, просто морально не має права перебувати в Казахстані! Але казахська влада заборонила мені проводити пікет», – пояснив Кусаінов.

За словами активіста, РПЦ сильно впливає на православне населення, особливо в Північному Казахстані.

«У нашій країні досі активно працює російська масова пропаганда – зомбоящик, медіа… Припускаю, що багато російських релокантів, які втекли від мобілізації Путіна, також підтримують «русскій мір». Російське лобі взагалі активно працює в нашій країні, а основним його рупором є саме РПЦ», – каже Турарбек Кусаінов.

РПЦ у відкритих проповідях не може прямо підтримувати Росію та СВО, бо Казахстан все-таки позиціонує себе як нейтральна країна. Але є ідейні православні, які вірять у міць РПЦ та Гундяєва, є «радянські» люди, заражені кремлівською пропагандою, які ностальгують за СРСР і російською культурою. Це не лише етнічні руські, а й «ватні» казахи, серед яких деякі конкретно інфіковані цією ідеологією.

«Справа в тому, що люди у нас через ідеологічний вакуум шукають хоч якийсь фундамент і кидаються в крайнощі: або ісламізм, або м’яка китайська сила, або «русскій мір», бо Путін вочевидь вважає Казахстан своєю колонією. За уми людей в Казахстані йде ідеологічна боротьба – не стільки вже навіть через телебачення, а через інтернет. І РПЦ грає в ній велику роль», – підсумовує активіст.

Нагадаємо, патріарх Кирило активно нахвалює російського диктатора, кажучи, що той «щиро віруюча» та «церковна» людина.

«Путін – не якийсь заїжджий парафіянин або такий, що мімікрує під релігію більшості... Володимир Володимирович ніколи не соромиться ні храм прийти, ні причаститися Святих Христових Тайн. Це важливо для всього народу як добрий приклад доброго християнина», – сказав Кирило.

Путін показово відвідує служби під час основних церковних свят. Зазвичай на Великдень він відправляється в храм Христа Спасителя, а на Різдво – в інші місця. Також Путін стверджував, що війна в Україні, де, за західними даними, Росія втратила вже близько 1 млн осіб, у тому числі 250 тисяч убитими, була «угодна богу».

Читайте також:

Теги: росія церква пропаганда війна путін Казахстан православна церква влада патріарх кирило

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін та Фіцо обговорювали зустріч з Зеленським
Путін поділився з Фіцо, де може пройти зустріч з Зеленським
6 вересня, 23:59
Келлог зробив важливе попередження після удару РФ по Кабміну
Келлог відреагував на удар Росії по Кабміну
7 вересня, 22:15
За його словами, Польща не може самостійно ухвалити таке важливе стратегічне рішення
Глава МЗС Польщі пропонує поновити обговорення безпольотної зони над Україною
16 вересня, 03:25
Зеленський: Надто довго вже немає посилення тиску на Росію
Зеленський заявив, що прогрес у завершенні війни залежить від однієї умови
9 вересня, 18:31
Російські літаки порушили повітряний простір Естонії
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Російський винищувач дуже низько пролетів над німецьким фрегатом
Російський винищувач здійснив провокацію у Балтійському морі
24 вересня, 23:24
Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані на майже 20 локаціях у шести районах міста
Росіяни атакували столицю у майже 20 локаціях – Кличко
28 вересня, 09:06
Пільгові умови отримають підприємства, які купують українське обладнання
В Україні видано перший грант на відновлення підприємства, знищеного російською атакою
30 вересня, 12:37
Владислав Косіняк-Камиш приїхав в Україну
Віцепрем'єр-міністр Польщі з військовою делегацією прибув до Києва
18 вересня, 09:15

Соціум

Казахський опозиціонер розповів, як путінська церква окупувала його країну
Казахський опозиціонер розповів, як путінська церква окупувала його країну
Міністр оборони Німеччини зробив несподівану заяву про дрони над аеропортами
Міністр оборони Німеччини зробив несподівану заяву про дрони над аеропортами
Майже тисяча людей застрягли на Евересті через хуртовину
Майже тисяча людей застрягли на Евересті через хуртовину
На що Путін перетворив Владивосток під час війни – репортаж NYT
На що Путін перетворив Владивосток під час війни – репортаж NYT
Поблизу Варшави поліція знайшла залишки неідентифікованого повітряного об’єкта
Поблизу Варшави поліція знайшла залишки неідентифікованого повітряного об’єкта
Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області
Дрони атакували Кстовський НПЗ у Нижегородській області

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
Вчора, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
Вчора, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua