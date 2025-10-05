Казахський опозиціонер розповів, як путінська церква окупувала його країну

Лідер громадського об’єднання «Демос» Турарбек Кусаінов вимагав заборонити в’їзд Кирила до Казахстану

Російська православна церква на чолі з Гундяєвим має величезний вплив на Казахстан – більший, ніж на інші центральноазійські країни. Таку заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив активіст, який бореться за незалежність казахського православ’я, лідер громадського об’єднання «Демос» Турарбек Кусаінов.

«Думаю, що РПЦ – це «ФСБшна» організація, а Православна церква Казахстану – ідеологічний та пропагандистський філіал російських спецслужб на території нашої держави», – поділився активіст.

Турарбек Кусаінов розповів, коли дізнався до Казахстану на VIII З’їзд лідерів світових та традиційних релігій прибуде сам патріарх Кирило, подав заявку про одиночний пікет. Адже Кирило є проповідником війни, який разом із Путіним розв’язав кровопролиття в Україні.

«Людина, яка благословила вбивство своїх православних братів, просто морально не має права перебувати в Казахстані! Але казахська влада заборонила мені проводити пікет», – пояснив Кусаінов.

За словами активіста, РПЦ сильно впливає на православне населення, особливо в Північному Казахстані.

«У нашій країні досі активно працює російська масова пропаганда – зомбоящик, медіа… Припускаю, що багато російських релокантів, які втекли від мобілізації Путіна, також підтримують «русскій мір». Російське лобі взагалі активно працює в нашій країні, а основним його рупором є саме РПЦ», – каже Турарбек Кусаінов.

РПЦ у відкритих проповідях не може прямо підтримувати Росію та СВО, бо Казахстан все-таки позиціонує себе як нейтральна країна. Але є ідейні православні, які вірять у міць РПЦ та Гундяєва, є «радянські» люди, заражені кремлівською пропагандою, які ностальгують за СРСР і російською культурою. Це не лише етнічні руські, а й «ватні» казахи, серед яких деякі конкретно інфіковані цією ідеологією.

«Справа в тому, що люди у нас через ідеологічний вакуум шукають хоч якийсь фундамент і кидаються в крайнощі: або ісламізм, або м’яка китайська сила, або «русскій мір», бо Путін вочевидь вважає Казахстан своєю колонією. За уми людей в Казахстані йде ідеологічна боротьба – не стільки вже навіть через телебачення, а через інтернет. І РПЦ грає в ній велику роль», – підсумовує активіст.

Нагадаємо, патріарх Кирило активно нахвалює російського диктатора, кажучи, що той «щиро віруюча» та «церковна» людина.

«Путін – не якийсь заїжджий парафіянин або такий, що мімікрує під релігію більшості... Володимир Володимирович ніколи не соромиться ні храм прийти, ні причаститися Святих Христових Тайн. Це важливо для всього народу як добрий приклад доброго християнина», – сказав Кирило.

Путін показово відвідує служби під час основних церковних свят. Зазвичай на Великдень він відправляється в храм Христа Спасителя, а на Різдво – в інші місця. Також Путін стверджував, що війна в Україні, де, за західними даними, Росія втратила вже близько 1 млн осіб, у тому числі 250 тисяч убитими, була «угодна богу».