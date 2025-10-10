Головна Країна Суспільство
Загинув під час виконання бойового завдання. Згадаймо Анатолія Корейка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Загинув під час виконання бойового завдання. Згадаймо Анатолія Корейка
Захисник пройшов підготовку на полігоні, згодом служив у Харківській області, а пізніше – у Дніпропетровській
Анатолій Корейко був мобілізований у липні цього року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анатолія Корейка.

25 вересня 2025 року у Дніпропетровській області під час виконання бойового завдання поліг захисник з Рівненщини Анатолій Корейко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду.

Анатолій Корейко народився 25 лютого 1983 року у селі Яполоть, де навчався у місцевій школі. Після її закінчення у 2000 році проходив строкову службу та здобув звання молодшого сержанта.

Повернувшись додому, працював будівельником. Щиро любив свою справу, умів творити та будувати. Разом із дружиною виховував двох донечок-двійнят.

У липні цього року Анатолій був мобілізований. Спершу пройшов підготовку на полігоні, згодом служив у Харківській області, а пізніше – у Дніпропетровській.

Анатолій Корейко був мобілізований у липні 2025 року
Анатолій Корейко був мобілізований у липні 2025 року
«Він дуже хотів служити. Ми намагалися його відмовити, але він казав: «Так треба». Йому подобалося на полігоні, він відчував, що виконує важливу справу. Лише один раз, 28 серпня, його відпустили додому на добу. Ми були безмежно раді… Анатолій був світлою людиною – нікому не відмовляв у допомозі, завжди усміхався, жив для сім’ї та людей», – згадує дружина Зоряна.

Анатолій Корейко загинув 25 вересня у Дніпропетровській області під час виконання бойового завдання. 

Поховали захисника 30 вересня 2025 року на місцевому кладовищі у Ямполі.

Військовий тримає траурний портрет захисника Анатолія Корейка
Військовий тримає траурний портрет захисника Анатолія Корейка
У захисника залишилися дружина, дві донечки, мама та три сестри.

Прощання з Анатолієм Корейкою
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Загинув під час виконання бойового завдання. Згадаймо Анатолія Корейка
Загинув під час виконання бойового завдання. Згадаймо Анатолія Корейка
