Загинув під час виконання бойового завдання. Згадаймо Анатолія Корейка

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Анатолія Корейка.

25 вересня 2025 року у Дніпропетровській області під час виконання бойового завдання поліг захисник з Рівненщини Анатолій Корейко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Костопільську міську раду.

Анатолій Корейко народився 25 лютого 1983 року у селі Яполоть, де навчався у місцевій школі. Після її закінчення у 2000 році проходив строкову службу та здобув звання молодшого сержанта.

Повернувшись додому, працював будівельником. Щиро любив свою справу, умів творити та будувати. Разом із дружиною виховував двох донечок-двійнят.

У липні цього року Анатолій був мобілізований. Спершу пройшов підготовку на полігоні, згодом служив у Харківській області, а пізніше – у Дніпропетровській.

«Він дуже хотів служити. Ми намагалися його відмовити, але він казав: «Так треба». Йому подобалося на полігоні, він відчував, що виконує важливу справу. Лише один раз, 28 серпня, його відпустили додому на добу. Ми були безмежно раді… Анатолій був світлою людиною – нікому не відмовляв у допомозі, завжди усміхався, жив для сім’ї та людей», – згадує дружина Зоряна.

Анатолій Корейко загинув 25 вересня у Дніпропетровській області під час виконання бойового завдання.

Поховали захисника 30 вересня 2025 року на місцевому кладовищі у Ямполі.

У захисника залишилися дружина, дві донечки, мама та три сестри.

