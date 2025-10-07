РФ атакувала залізницю на Чернігівщині: призупинено рух потягів

Рух потягів по одній колії здійснюється із затримкою

Сьогодні, 7 жовтня, російська терористична армія вдарила дронами по Ніжинському районі на Чернігівщині. Під удар потрапила територія поблизу залізничної станції перегону «Носівка-Ніжин». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ніжинську міську раду.

«Ворог знову атакував Ніжинщину. Удар безпілотниками було нанесено поблизу залізничної станції перегону «Носівка-Ніжин», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі рух потягів по одній колії здійснюється із затримкою. Можливе тимчасове припинення руху залізничного транспорту. Водночас інформація про постраждалих відсутня.

Нагадаємо, 7 жовтня російські безпілотники вдарили по зерносховищу у Чернігівській області. Унаслідок обстрілу виникла пожежа.

Також у ніч на 6 жовтня російські війська вчергове атакували енергетичні об'єкти на Чернігівщині. Влучання зафіксовано в енергетичний об'єкт в Ічнянській громаді.