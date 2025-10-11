Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині: є загиблий та поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині: є загиблий та поранені
Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині
фото: Олександр Селіверстов

Поранених оперативно доставили до медичного закладу

Увечері, 10 жовтня, близько 22:20 російські терористи вдарили по втомобілі АТ «Чернігівобленерго». Через ворожий удар загинув чоловік та є поранені. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, пише «Главком».

Як зазначив Селіверстов, у районі села Жадове Семенівської громади було здійснено атаку ударними дронами на автомобілі АТ «Чернігівобленерго». Внаслідок удару один працівник загинув, ще кілька отримали поранення.

Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині
Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині
фото: Олександр Селіверстов

Поранених оперативно доставили до медичного закладу, де їм надається необхідна допомога. В результаті атаки також пошкоджено два транспортних засоби.

Зауважимо, у Київській та Дніпропетровській областях скасовано екстрені відключення світла. Міненерго також повідомило, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Запорізькій області.

Раніше повідомлялось, що енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічного обстрілу РФ.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Теги: поранення смерть обстріл Чернігівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
Негода в Одесі забрала життя працівниць «Укрзалізниці» та ОВА
4 жовтня, 07:42
Троє дітей разом з матір'ю отруїлися чадним газом на Чернігівщині
Троє дітей разом з матір'ю отруїлися чадним газом на Чернігівщині
4 жовтня, 07:30
У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після атаки РФ
У Славутичі розпочалося відновлення електропостачання після атаки РФ
4 жовтня, 06:24
Найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми – Львів
Росія атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються
30 вересня, 19:16
У районі ТЕЦ здіймається дим
У Білгороді під обстріл потрапила місцева ТЕЦ, у місті блекаут
28 вересня, 19:41
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
Росіяни обстріляли Херсон: кадри від ДСНС
27 вересня, 10:51
Науфал був одним із найобдарованіших гімнастів Індонезії
19-річний індонезійський гімнаст загинув після травми на тренувальному зборі у Росії
26 вересня, 17:41
Євгеній Матвєєв два роки і вісім місяців перебував у полоні окупантів
Загибель мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні: з’явилися деталі
25 вересня, 18:53
На місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини РФ
Наслідки атаки на Чернігівщину: одна жінка загинула, шестеро людей поранені
20 вересня, 12:03

Події в Україні

Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині: є загиблий та поранені
Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині: є загиблий та поранені
Росіяни масовано атакують Харківщину: виникли пожежі
Росіяни масовано атакують Харківщину: виникли пожежі
Лінія фронту станом на 10 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 10 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Нарада президента з урядовцями, аварійні відключення світла. Головне за 10 жовтня
Нарада президента з урядовцями, аварійні відключення світла. Головне за 10 жовтня
Частину Рівного знеструмлено
Частину Рівного знеструмлено
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua