Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині: є загиблий та поранені

Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині

Поранених оперативно доставили до медичного закладу

Увечері, 10 жовтня, близько 22:20 російські терористи вдарили по втомобілі АТ «Чернігівобленерго». Через ворожий удар загинув чоловік та є поранені. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, пише «Главком».

Як зазначив Селіверстов, у районі села Жадове Семенівської громади було здійснено атаку ударними дронами на автомобілі АТ «Чернігівобленерго». Внаслідок удару один працівник загинув, ще кілька отримали поранення.

Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині фото: Олександр Селіверстов

Поранених оперативно доставили до медичного закладу, де їм надається необхідна допомога. В результаті атаки також пошкоджено два транспортних засоби.

Зауважимо, у Київській та Дніпропетровській областях скасовано екстрені відключення світла. Міненерго також повідомило, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням у Запорізькій області.

Раніше повідомлялось, що енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічного обстрілу РФ.

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.