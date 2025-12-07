Головна Країна Події в Україні
Атака на греблю Печенізького водосховища: схема об’їзду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на греблю Печенізького водосховища: схема об’їзду
Обмеження введені у зв’язку з ворожим обстрілом, що призвів до небезпечних пошкоджень дорожньої інфраструктури та неможливості безпечного проїзду
«Просимо водіїв завчасно планувати поїздки та уважно стежити за тимчасовими дорожніми знаками»

На Харківщині тимчасово обмежено рух на двох автомобільних дорогах територіального значення через російський обстріл по Печенізькій греблі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області повідомляє про тимчасове закриття руху на двох автомобільних дорогах територіального значення:

  • Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук поблизу селища Печеніги;
  • Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП Чугунівка поблизу селища Старий Салтів.
Атака на греблю Печенізького водосховища: схема об’їзду фото 1

«Обмеження введені у зв’язку з ворожим обстрілом, що призвів до небезпечних пошкоджень дорожньої інфраструктури та неможливості безпечного проїзду. На місці працюють спеціалісти, тривають обстеження та першочергові відновлювальні заходи», – йдеться у повідомленні.

Для забезпечення руху транспорту організовано маршрут об’їзду: Чугуїв – Коробочкине – Леб’яже – Приморське – Хотомля – Вовчанськ.

«Просимо водіїв завчасно планувати поїздки та уважно стежити за тимчасовими дорожніми знаками», – наголошує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Нагадаємо, 7 грудня росіяни вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині.

