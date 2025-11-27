Politico: 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії відкладено до січня

Двадцятий пакет санкцій не розглянуть до кінця року

Європейський Союз відклав ухвалення чергового, 20-го пакета санкцій проти Росії щонайменше до січня 2026 року через затримки в обговореннях між країнами-членами. Про це повідомляє Politico.

«Зараз це не є пріоритетом», – сказав один із європейських посадовці. За даними видання, Єврокомісія почне пропонувати перші ідеї щодо санкцій проти РФ в січні.

За інформацією дипломатів, у структури ЄС зараз тривають лише неформальні консультації щодо можливих кандидатів для включення до санкційних списків. Це поки що стандартна підготовча робота – жодні пропозиції не дійшли до рівня послів, тому міжінституційний процес фактично ще не стартував, зазначає Politico.

Видання також додає, що одним із ключових напрямів 20-го пакета стане усунення наявних прогалин у санкційному режимі.

Нове розслідування Європейської ради безпеки України (ESCU) виявило суттєві недоліки в експортному контролі натурального каучуку – матеріалу, критично важливого для російської оборонної промисловості, зокрема для шин винищувачів, транспортерів ракет і систем доставки авіабомб.

«20-й пакет, ймовірно, зосередиться на обмеженні доходів Росії від експорту енергоносіїв, зокрема через подальше скорочення діяльності тіньового флоту», – повідомила директорка ESCU Олена Юрченко.

Вона також наголосила, що головними перешкодами залишаються повільний санкційний процес та обережність ЄС у запровадженні вторинних обмежень проти посередників, які постачають Росії товари подвійного призначення.

«Прямий експорт із ЄС майже зведено до нуля, але реакція на посередників у третіх країнах досі недостатньо рішуча», – додала Юрченко.

Нагадаємо, що Європейський Союз розглядає введення нових санкцій проти «тіньового флоту» Росії. Можливі нові санкції стануть частиною 20-го пакета ЄС проти Росії.

23 жовтня Європейський Союз затвердив 19-й пакет санкцій проти Російської Федерації за її агресію проти України. У список обмежень потрапила заборона імпорту російського скрапленого газу. Новий пакет санкцій стосуватиметься російських банків, криптовалютних біржі, організацій в Індії та Китаї.