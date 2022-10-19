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Зеленський закликав українців покидати окуповані території – звернення президента України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський закликав українців покидати окуповані території – звернення президента України
Росія продовжує знищувати критичну інфраструктуру України
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський закликав українців покидати окуповані території України

Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні закликав українців економити електроенергію. В Україні є нові пошкодження критичної інфраструктури, цієї доби три енергетичні об’єкти були знищені ворогом.

«Українці! Українки! Сьогодні був доволі продуктивний день. Зустрівся з єврокомісаром з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями. Подякував пану Ленарчичу за всю допомогу, що була надана за час повномасштабної війни. Обговорили, які ще гуманітарні потреби нашого народу можуть бути задоволені з допомогою наших європейських друзів. Звичайно, торкнулися енергетичної ситуації.

Говорив сьогодні з Президентом Туреччини. Подякував за підтримку нашої територіальної цілісності. Обговорили ключові безпекові питання, що постали зараз перед Україною й усім нашим регіоном. Ключові теми – зусилля для подальшого звільнення наших людей із російського полону, оборонна співпраця, експорт українського продовольства.

Провів переговори з міністром закордонних справ Греції – він прибув із візитом до Києва вже втретє за час із 24 лютого. Подякував Греції за підтримку в оборонній сфері. Домовилися про посилення нашої взаємодії у двосторонніх відносинах і на рівні Євросоюзу, а також на рівні НАТО.

Завтра братиму участь у саміті Європейського Союзу – звертатимусь до партнерів. Ключова тема, звісно, – виклики нашій енергетиці, українській та європейській. Будемо реагувати спільно на терористичну загрозу.

Сьогодні ж в Офісі відбулася зустріч Андрія Єрмака з представниками посольств Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Іспанії щодо посилення нашої протиповітряної та протиракетної оборони. Працюємо для того, щоб гарантувати повну безпеку українському небу. Ми вже маємо суттєві результати: протягом місяця збито 233 «Шахеди» й десятки ракет. Лише за сьогодні й лише на Київському напрямку знищено 10 іранських дронів. Ще 11 «Шахедів» збито завдяки воїнам повітряного командування «Південь». Я дякую, хлопці, за чудову роботу!

Є результати й на інших напрямках. Але, на жаль, є і влучання. Є нові пошкодження критичної інфраструктури. Цієї доби три енергетичні об’єкти були знищені ворогом. Звичайно, ми зробимо все можливе, щоб відновити нормальні енергетичні можливості нашої країни. Але для цього потрібен час. І для цього потрібні наші з вами спільні зусилля. Завтра – ще більше, ніж раніше. Будуть роз’яснення і від керівників обласних адміністрацій, і від урядовців, але загалом потрібно вже із 7-ї ранку завтрашнього дня особливо свідомо ставитися до споживання електрики. Будь ласка, не вмикайте зайву електротехніку. Будь ласка, обмежуйте споживання електрики тією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим, тоді й графіки стабілізаційних відключень будуть коротшими.

Провів сьогодні загальну нараду з питань енергетики – Офіс, уряд, енергокомпанії. Готуємося до всіх можливих сценаріїв з огляду на зимовий сезон. Виходимо з того, що російський терор буде спрямований на енергообʼєкти, поки з допомогою партнерів не забезпечимо можливість збивати 100% ворожих ракет і дронів.

Окремо сьогодні хочу звернутися до наших людей у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України. Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію. Всюди так само, як у Донецьку й Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території. Якщо ж ви не можете цього зробити й опинитеся в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтеся скласти зброю та прийти на українські позиції. І головне – бережіть своє життя. І обов’язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів... Росія пів року цуралася навіть слова «війна», карала за нього своїх же людей кримінальними справами, а тепер сама ж оголошує воєнний стан на окупованій території. Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати, просто істерика у «товаріщєй чєкістов». Істерика, яка буде то більшою, що ближчою буде поразка Росії. Увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. Державними нагородами сьогодні відзначений 71 військовослужбовець Збройних Сил України. Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради України! Дякую увсім, хто допомагає нашому захисту! І окремо хочу подякувати за те, що саме український народ став цьогоріч лауреатом особливої відзнаки Європарламенту – премії Сахарова. Ця нагорода щорічно вручається тим, хто зробив найбільший внесок у захист демократії, людських прав і європейських цінностей. Справді важливо, що у Європі цьогоріч відзначені всі українці й українки – мільйони наших людей, що так сміливо захищають свободу. Слава нашому прекрасному народу! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив про рішення ввести воєнний стан на території тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областях. Також секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, навіщо Путіну воєнний стан на загарбаних територіях.

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Теги: війна Володимир Зеленський росія

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