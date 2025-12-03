Удар по Кривому Рогу: серед поранених – дитина (фото)
Поранених передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації
Увечері, 3 грудня, окупанти здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг. Попередньо травмовано чотирьох людей, серед них – дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники.
У Нікопольському районі через обстріли постраждали троє людей, серед них – дівчинка. Надзвичайники надали допомогу дитині, а також жінці та чоловікові. Їх передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Пошкоджено два навчальні заклади, дві АЗС та приватні будинки.
У Синельниківському районі понівечена інфраструктура та приватний будинок.
Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Кривий Ріг. Зафіксовано влучання балістикою, попередньо «Іскандер-М», в адміністративну будівлю.
