Удар по Кривому Рогу: серед поранених – дитина (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по Кривому Рогу: серед поранених – дитина (фото)
На місці удару працюють рятувальники
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Поранених передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації

Увечері, 3 грудня, окупанти здійснили ракетний удар по місту Кривий Ріг. Попередньо травмовано чотирьох людей, серед них – дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки зайнялися гаражі, пошкоджена адмінбудівля. На місці працюють рятувальники.

Удар по Кривому Рогу: серед поранених – дитина (фото) фото 1

У Нікопольському районі через обстріли постраждали троє людей, серед них – дівчинка. Надзвичайники надали допомогу дитині, а також жінці та чоловікові. Їх передано медичним працівникам для подальшої госпіталізації. Пошкоджено два навчальні заклади, дві АЗС та приватні будинки.

Удар по Кривому Рогу: серед поранених – дитина (фото) фото 2

У Синельниківському районі понівечена інфраструктура та приватний будинок.

Нагадаємо, російська терористична армія атакувала Кривий Ріг. Зафіксовано влучання балістикою, попередньо «Іскандер-М», в адміністративну будівлю.

