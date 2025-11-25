Головна Світ Політика
Критики мирного плану США нічого не розуміють або заробляють на війні – Білий дім

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Лівітт: Ми хочемо, щоб ця війна завершилася, і саме над цим президент і його команда наполегливо працюють
фото: EPA/UPG

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт закликала критиків звернути увагу на позицію України, яка активно залучена в обговорення мирного плану 

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт рішуче відкинула критичні зауваження на адресу мирного плану президента США Дональда Трампа, спрямованого на припинення російсько-української війни. Під час брифінгу вона припустила, що критика лунає від людей, які не мають найменшого уявлення про те, про що говорять, або від тих, хто не зацікавлений у припиненні бойових дій, оскільки нібито заробляє на цьому, передає «Главком».

Лівітт закликала критиків звернути увагу на позицію України:

«Я хотіла б звернути увагу будь-яких критиків на слова, які українці озвучили: вони заявили, що дуже позитивно оцінюють цей план. Вони були глибоко залучені. Вони безпосередньо впливали на формулювання документа, і ми контактуємо з ними напряму», – зауважила речниця.

Вона також заперечила звинувачення у тому, що США нібито надають перевагу одній зі сторін конфлікту. «Будь-які твердження про протилежне свідчать про повне нерозуміння фактів», – наполягла Лівітт, додавши, що ніхто в адміністрації США «не має жодної вигоди від війни».

«Ми хочемо, щоб ця війна завершилася, і саме над цим президент і його команда наполегливо працюють», – підкреслила вона.

Насамкінець, Лівітт нагадала про успішне посередництво Білого дому у випадку укладення угоди між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС, що призвело до звільнення заручників. Вона закликала:

«Тому усім варто поважати роботу, яку виконує ця адміністрація, і спокійно спостерігати за розвитком подій».

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним. 

Зеленський повідомив, що після женевських перемовин кількість пунктів у проєкті документа зменшилася з 28, а також було враховано багато правильних позицій.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

