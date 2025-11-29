Суд арештував 197 млн грн, які компанія Новинського хотіла легалізувати

Підсанкційний олігарх, за даними слідства, може бути причетний до складної схеми переуступок боргів

Печерський райсуд Києва арештував 196,89 млн грн, які надійшли на банківський рахунок приватного виконавця від компанії підсанкційного олігарха Вадима Новинського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, наприкінці жовтня 2024 року Приватбанк зупинив фінансові операції на суму 196,89 млн грн між компанією-нерезидентом Smart Investments Cyprus Ltd (власник Вадим Новинський) та приватним виконавцем. На думку Державної служби фінансового моніторингу України, за цієї операцією сховалася складна схема переуступок боргів компанії, що належить Новинському, які в свою чергу могли виникати на підставі укладення удаваних договорів позик, факторингу тощо. При цьому, як вказує фінмоніторинг, сама схема направлена на легалізацію коштів підконтрольної підсанкційній особі компанії.

«З урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження, отримано відомості про те, що вказані кошти, мають доказове значення, оскільки спроба їх легалізації шляхом укладення удаваних договорів позик, факторингу, може свідчити про спробу уникнення обмежень, яких фактично зазнає підсанкційна особа», – сказано в ухвалі суду.

Як стало відомо «Главкому», 12 вересня правоохоронці зупинили досудове розслідування щодо Вадима Новинського, підозрюваного за статтями «Державна зрада» (ч.1 ст. 111 ККУ) і «Розпалювання релігійної ворожнечі і ненависті» (ч.2 ст. 161 ККУ). Причина – бізнесмен і екснардеп перебуває у розшуку.

Крім того, слідство надіслало запит про міжнародну правову допомогу компетентним органам Хорватії, де, за попередніми даними, може проживати підсанкційний олігарх. Також правоохоронці дізналися, що Новинський має посвідку на проживання у Німеччині. Однак 24 серпня 2023 року олігарх залишив цю країну.

За версією слідства, не пізніше 2018 року Вадим Новинський, діючи за узгодженням із з патріархом Московським, предстоятелем Російської православної церкви Кирилом, приступив до розповсюдження інформації на підтримку політики РФ, спрямованої на послаблення української незалежності і поширення наративів ідеології «русского міра». Зокрема, робив він це у численних інтерв’ю та у своїх дописах у соцмережах у стилі російської пропаганди.

Також екснардеп висловлював твердження на адресу ПЦУ, УПЦ КП, «характеризуючи їх у негативних та стигматизуючих виразах, які можуть бути інтерпретовані як розпалювання ненависті та ворожнечі на релігійному ґрунті».

У недавньому релізі ДБР статус Новинського суттєво «підвищено»: його називають «куратором» Російської православної церкви в Україні. Також зазначається, що олігарх перебував в ієрархічному підпорядковані патріарху Кирилу і тісно з ним спілкувався. Такий зв’язок Новинський навіть не приховував, навіть навпаки. Мільярдер є кліриком УПЦ МП і має прямий вихід на предстоятеля цього підрозділу Російської церкви в Україні митрополита Онуфрія (у відритих джерел є інформація, що ієрарх володіє російським паспортом. Після чого президент припинив Онуфрію українське громадянство).

За клопотаннями Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Феміда арештувала нерухомість Новинського (квартиру площею 666,7 кв. м у центрі столиці; дві земельні ділянки загальною площею 0,2 га у Козині під Києвом) і його автомобіль Mercedes-Benz V250 d, 2017 року випуску.

Іще під арештом опинилося 8 млн грн застави, яку восени 2016 року Вадим Новинський вніс за експершого заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Олександра Орлова, підозрюваного в причетності до масових заворушень в Одесі у лютому 2014 року.

Як відомо, з 2022 року Вадим Новинський перебуває під санкціями в Україні. За рішенням Ради нацбезпеки і оборони, введеного в дію указом президента, до олігарха застосовано 15 видів персональних санкцій терміном до червня 2029 року.

У липні 2022 року Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Вадима Новинського, який вирішив займатися гуманітарними та церковними питаннями. Після втрати мандату олігарх виїхав з України. Користувачі соцмереж помічали Новинського на відпочинку у Хорватії; на недільній службі у найбільшій російській православній церкві Цюриха; в Єрусалимі з Благодатним вогнем.

У травні 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що олігархи та екснардепи Віктор Медведчук та Вадим Новинський на початку вторгнення погрожували йому та сім'ї, а також передавали українському лідеру ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна про капітуляцію.

Пізніше Новинський назвав слова Зеленського «грубим наклепницьким випадом», проте відразу ж фактично підтвердив, що зв'язувався з низкою осіб РФ на початку повномасштабного вторгнення.