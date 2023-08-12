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Удар по Кривому Рогу: стали відомі нові деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по Кривому Рогу: стали відомі нові деталі
Вранці у Кривому Розі прогриміли потужні вибухи
фото ілюстративне

За попередніми даними, окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою

У результаті сьогоднішнього удару по Кривому Рогу жертв немає. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

«Поки що без деталей, але, слава Богу, без втрат», – написав він у Telegram.

Цю інформацію підтвердив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Він додав, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою.

Голова ОВА закликав мешканців міст нічого не знімати і не викладати в соцмережі.

Як повідомлялося, вранці 12 серпня під час повітряної тривоги у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали потужні вибухи.

Крім того, 12 серпня вранці російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких чотири працівники поліції.

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Теги: Кривий Ріг окупанти вибух війна

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