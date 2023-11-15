Окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці на Донеччині, є жертви (фото, відео)

Врятовано п'ять осіб, під руїнами виявлено тіло жінки

У ніч на 15 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. У результаті відбулось руйнування під’їзду чотириповерхового житлового будинку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.

Також із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких дитина.

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Під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна особа.

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фото: ДСНС

Рятувальники ДСНС оприлюднили відео з місця прильоту ракети в м. Селидове.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.