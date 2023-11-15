Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці на Донеччині, є жертви (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці на Донеччині, є жертви (фото, відео)
Зруйновано під’їзд чотириповерхового житлового будинку
фото: ДСНС

Врятовано п'ять осіб, під руїнами виявлено тіло жінки

У ніч на 15 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по м. Селидове Покровського району на Донеччині. У результаті відбулось руйнування під’їзду чотириповерхового житлового будинку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.

Також із пошкодженої квартири на четвертому поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких дитина.

Під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна особа.

5 фото
На весь екран
фото: ДСНС

Рятувальники ДСНС оприлюднили відео з місця прильоту ракети в м. Селидове.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Теги: окупанти війна Донеччина ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Росія вже воєнізує економіку, включає ті самі горезвісні внутрішні резерви»
Росіянам випав шанс: українська куля може забезпечити всю родину окупанта
Сьогодні, 07:12
За словами Єрмака, українські сили звільнили приблизно 50% раніше окупованих територій
Банкова повідомила, скільки відсотків території України вдалося деокупувати ЗСУ
Вчора, 16:15
«Етер» – це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів
Україна тестує новий пристрій, який допоможе ЗСУ ефективніше використовувати дрони
Вчора, 19:38
Новий пакет допомоги від Німеччини та план Міноборони щодо забезпечення ЗСУ. Головне за 14 листопада
Новий пакет допомоги від Німеччини та план Міноборони щодо забезпечення ЗСУ. Головне за 14 листопада
Вчора, 21:00
Сили оборони відбивають ворожі атаки і відвойовують територію
На Херсонщині ЗСУ відкидають ворога з прибережних позицій – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Окупаційна влада Криму скасувала святкування Нового року
Окупаційна влада Криму скасувала святкування Нового року
Вчора, 18:27
Протиаварійні навчання на ЗАЕС росіяни планують провести в листопаді
Окупанти планують провести навчання на ЗАЕС. МАГАТЕ відреагувало
Вчора, 18:05
ЗСУ просунулися на заході Запорізької області: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на заході Запорізької області: аналіз ISW
Сьогодні, 04:46
Партизани зафіксували ЗРК «Панцир-С1» окупантів у Новопокровці
Партизани вказали місця розташування систем ППО окупантів у Криму (мапа)
Сьогодні, 06:44

Події в Україні

Україна звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста через порушення РФ
Україна звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста через порушення РФ
На тимчасово окупованих територіях мешканці не мають доступу до ліків
На тимчасово окупованих територіях мешканці не мають доступу до ліків
Окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці на Донеччині, є жертви (фото, відео)
Окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці на Донеччині, є жертви (фото, відео)
Партизани вказали місця розташування систем ППО окупантів у Криму (мапа)
Партизани вказали місця розташування систем ППО окупантів у Криму (мапа)
Російські війська намагаються відновити ініціативу на полі бою – ISW
Російські війська намагаються відновити ініціативу на полі бою – ISW
ЗСУ просунулися на заході Запорізької області: аналіз ISW
ЗСУ просунулися на заході Запорізької області: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Ізраїльські банки висунули ультиматум для росіян
32K
Звільнення Фаріон: «Львівська політехніка» зробила заяву
23K
Фаріон зібралася писати заяву в СБУ через студента із Криму
14K
Ексгенпрокурор Рябошапка прокоментував «справу Буратіно»
14K
Фінляндія побачила нову загрозу у порожній нерухомості росіян
11K
Уряд змінив порядок надання житлових субсидій: що потрібно знати

Новини

На Херсонщині ЗСУ відкидають ворога з прибережних позицій – Генштаб
Сьогодні, 06:54
США затвердили бюджет уряду, Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Хмарність та дощі: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 05:05
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Порошенко повідомив про важливу резолюцію Європейської народної партії
Вчора, 18:58
Британська адвокатка: Приватбанк не надав доказів привласнення будь-яких коштів Боголюбовим
Вчора, 17:10

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту