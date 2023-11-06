Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог за добу випустив рекордну кількість авіабомб по Херсонщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог за добу випустив рекордну кількість авіабомб по Херсонщині
Наслідки російської атаки на населені пункти Херсонщини
фото: Херсонська обласна прокуратура

Вечері рашисти вдарили по місту Херсон

Вночі російські терористи завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав на Херсонщині. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

«Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб – найбільшу кількість за весь час», – йдеться в повідомленні.

Крім того, вечері рашисти вдарили по місту Херсон. Пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, в одному з них зруйновано перекриття у квартирі. На щастя, минулося без постраждалих.

Близько 3:00 ночі ворог знову обстріляв місто. Пошкоджено два приватні будинки.

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: війна Херсон окупанти росіяни Херсонщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки ЗСУ на базу окупантів у Керчі
Удар по Керчі: аналітики ISW оцінили наслідки для окупантів
Сьогодні, 08:40
Наслідки нічної атаки на Одеський національний художній музей
Окупанти цинічно атакували пам’ятку ЮНЕСКО у її день народження
Сьогодні, 08:27
У центрі Одеси пошкоджено будинки
Стало відомо, чим окупанти атакували Одещину
Сьогодні, 06:46

Події в Україні

Рашисти будуть залізницю до Криму через окуповані території
Рашисти будуть залізницю до Криму через окуповані території
Удар по кораблю «Аскольд» у Керчі: ВМС повідомили про особливість судна
Удар по кораблю «Аскольд» у Керчі: ВМС повідомили про особливість судна
Як у Першу світову: військові розповіли про ситуацію під Куп'янськом
Як у Першу світову: військові розповіли про ситуацію під Куп'янськом
Ворог за добу випустив рекордну кількість авіабомб по Херсонщині
Ворог за добу випустив рекордну кількість авіабомб по Херсонщині
Удар по Керчі: аналітики ISW оцінили наслідки для окупантів
Удар по Керчі: аналітики ISW оцінили наслідки для окупантів
ЗСУ мають успіхи під Бахмутом: карта боїв
ЗСУ мають успіхи під Бахмутом: карта боїв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові
31K
Удар по 128-й бригаді: нардеп назвав кількість загиблих та поранених
17K
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
13K
Український дипломат назвав митрополита Московської церкви «даром від Бога»
13K
Приліт в Одесі. У центрі міста утворилася величезна вирва

Новини

Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:28
Удар по Одесі та його наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:48
Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 03:54
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Вчора, 04:47

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту