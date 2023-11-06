Ворог за добу випустив рекордну кількість авіабомб по Херсонщині

Вечері рашисти вдарили по місту Херсон

Вночі російські терористи завдали 12 авіаударів по селу Кринки та місту Берислав на Херсонщині. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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«Усього за минулу добу ворог випустив по населених пунктах Херсонщини 87 авіабомб – найбільшу кількість за весь час», – йдеться в повідомленні.

Крім того, вечері рашисти вдарили по місту Херсон. Пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, в одному з них зруйновано перекриття у квартирі. На щастя, минулося без постраждалих.

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Близько 3:00 ночі ворог знову обстріляв місто. Пошкоджено два приватні будинки.

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.