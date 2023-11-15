Удар по Селидовому: що відомо про загиблих та поранених (фото)

У ніч на 15 листопада рашисти вдарили по Селидовому

Рятувально-пошукові роботи тривають

У Селидовому на Донеччині вже двоє загиблих унаслідок ворожого обстрілу в ніч на середу, 15 листопада. З-під завалів дістали тіло чоловіка. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

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Правоохоронці встановили особу вбитого – це 59-річний місцевий мешканець. Він мешкав на останньому поверсі зруйнованого чотириповерхового будинку.

«Інша жертва російської атаки – 85-річна жінка. Троє осіб зазнали поранень: 56-річний чоловік і дві жінки віком 50 і 82 роки», – йдеться в повідомленні.

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Рятувально-пошукові роботи тривають. За інформацією правоохоронців, іще одна людина може перебувати під завалами у приватному секторі.

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«Поліцейські приймають заяви, фіксують руйнування, допомагають постраждалим та їхнім рідним. Через імовірність обвалу бетонних конструкцій доступ до місця обстрілу обмежено. За правопорядком стежать наряди правоохоронців», – додали в Нацполіції.

Нагадаємо, триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.