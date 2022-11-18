Удар по Вільнянську. Усі 10 мешканців знищеного будинка загинули 

Ракета влучила просто в будівлю і вщент її розтрощила

Рашисти вбили на Запоріжжі трьох дітей

У зруйнованому ворогами двоповерховому будинку у Вільнянську, куди вчора вночі загарбники вгатили ракетами, загинули всі 10 мешканців, серед них троє дітей. Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.

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Від обстрілу також постраждали території та будівлі об'єкта критичної інфраструктури.

За цим фактами розпочато досудове розслідування.

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Нагадаємо, 17 листопада через нічні обстріли російськими загарбниками зафіксовано пряме влучання в житлові будинки міста Вільнянськ на Запоріжжі.

Триває 268 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.