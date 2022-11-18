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Гауляйтер Балицький заговорив про долю окупованих територій Запоріжжя словами Стремоусова

Надія Клочко
glavcom.ua
Гауляйтер Балицький заговорив про долю окупованих територій Запоріжжя словами Стремоусова
Євген Балицький виступив на шоу російського пропагандиста Соловйова
скріншот із відео

Колаборант Євген Балицький говорить про майбутнє окупованих територій без ентузіазму та впевненості в голосі

Глава окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький після визволення українськими воїнами Херсона, у ефірі російського пропагандиста Соловйова заявив, що окуповані території Запорізької області «ніхто не здасть», однак говорить про це якось невпевнено.

Балицький, описуючи ситуацію на окупованому Запоріжжі, використав знамениту фразу покійного херсонського колаборанта Кирила Стермоусова про те, що «паники нет».

«Так, хвилюємося, але ніякої паніки немає. Як сказав Володимир Володимирович (Путін – «Главком»), ми ще нічого не починали, треба почекати, треба набратися терпіння», – сказав він.

Балицький не став розповідати подробиць про те, як окупанти облаштовують оборону на захоплених територіях Запорізької області, однак із сумним виразом обличчя став запевняти, що окуповані території «ніхто не здасть».

«Я сьогодні деталі розповідати не буду. Ніхто Мелітополь, Токмак, Василівку, Енергодар і інші міста Запорізької області не здасть», – наголосив гауляйтер.

Нагадаємо, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом. Незадовго до своєї смерті Стемоусов у своїх відеозверненнях до жителів окупованої Херсонщини неодноразово повторював, що «паники нет» і ситуація під контролем. 

Та попри запевнення Стремоусова, українські військові 11 листопада звільнили Херсон він окупантів

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Теги: Запорізька область війна окупація

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