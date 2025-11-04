Посол США при НАТО Вітакер зустрівся із Зеленським у Києві: що обговорили

Раніше Метью Вітакер не відвідував Україну, це його перший візит

Посол США в НАТО Метью Вітакер, який перебуває зі своїм першим візитом у Києві, розповів про свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Про це дипломат написав у соцмережі X, інформує «Главком».

Вітакер зазначив, що був радий знову зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, цього разу у Києві, і заявив про підтримку шляху до врегулювання «безглуздої» війни.

«Радий знову бачити президента України Зеленського – цього разу в Києві. Я висловив думку, що ця безглузда війна повинна закінчитися і що мир, досягнутий завдяки зусиллям президента Трампа, є єдиним можливим шляхом вперед», – зазначив посол США в НАТО Метью Вітакер.

Good to see Ukrainian President @ZelenskyyUa again – this time in Kyiv 🇺🇦. I conveyed that this senseless war must end, and that peace – led by President Trump’s efforts – is the only viable path forward. pic.twitter.com/pzeR0Ycw4b — U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) — U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) November 4, 2025

Нагадаємо, серед прихильників Дональда Трампа у США зростає підтримка військової допомоги Україні – частково завдяки зміні підходу президента Володимира Зеленського. У березні 2022 року 67% виборців Трампа позитивно ставилися до Зеленського, однак до березня 2025-го цей показник упав до 19% – через російську дезінформацію, заяви самого Трампа та помилки українського лідера. Однією з найпомітніших WSJ називає появу Зеленського на заході в Пенсільванії разом із представниками команди Камали Гарріс – менше ніж за 50 днів до виборів.

Як повідомлялося, Пентагон дав Білому дому зелене світло на постачання Україні ракет великої дальності «Томагавк» після оцінки, що це не матиме негативного впливу на запаси США. Остаточне рішення про передачу має ухвалити американський президент.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до США Трамп заявив, що не хотів надавати ракети Україні нібито через брак зброї. Водночас за кілька днів до зустрічі із Зеленським Трамп казав, що США мають «багато Томагавків», які потенційно можуть надати Україні.

До слова, аналітики ISW вважають, що погрози Кремля військовою відповіддю на можливе надання Україні ракет Tomahawk зі США є продовженням його давньої риторики, спрямованої на переконання Заходу в нібито неминучій перемозі Росії через її військову «перевагу». Фахівці зазначають, що Москва постійно намагається подати війну як виграшну для себе, ігноруючи реальність – російські війська досягають лише незначного виснажливого просування ціною великих втрат. На думку експертів, Росія навряд чи зможе досягти своїх стратегічних цілей в Україні як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі.