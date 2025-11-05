Генштаб повідомив про ситуацію в Покровську

За минулу добу в районі Покровська українські воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено

З початку тижня на покровському напрямку втрати російських військ склали 249 окупантів

Оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває. Оточення українських підрозділів та частин немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу в районі Покровська українські воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 загарбників поранено. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти у місті та його околицях.

Загалом, з початку тижня, на покровському напрямку втрати російських військ склали: 249 окупантів (з них 159 безповоротні), сім пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мототехніки, танк та бойова броньована машина. Одночасно ведеться робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення та захисту логістичних маршрутів.

«Триває Добропільська операція. Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м. Загалом за час операції, станом на 05 листопада 2025 року, звільнено 188.9 кв. км, а 249.9 кв. км – зачищено від ДРГ противника», – додав Генштаб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів Ставку, під час якої заслухав доповідь про ситуацію на фронті. Майже третина боїв припадає на Покровськ. За словами президента, в Покровську зараз від 260 до 300 російських військових, у місті працює 425-й окремий штурмовий полк. Зеленський подякував 35-й, 38-й бригадам, 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й та 155-й бригадам, які також виконують завдання на цьому напрямку.

Як повідомлялося, бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровськ загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати до міста і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення ЗСУ.