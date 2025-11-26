Атака на Запоріжжя: пошкоджено велику кількість будинків, є постраждалі

Семеро людей постраждали внаслідок атаки росіян на Запоріжжя

У ніч на 26 листопада російська терористична армія маосвано атакувала безпілотниками Запоріжжя. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує «Главком».

Федоров уточнив, що внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.

Відомо, що семеро людей постраждали внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Троє людей госпіталізовані. Їм надається уся необхідна допомога.

Наслідки ударів по Запоріжжю фото: Запорізька ОВА

Раніше у Запоріжжі через російську атаку щонайменше п’ятеро людей зазнали поранення. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адмініцстрації Іван Федоров.

За його словами, унаслідок атаки пошкоджено магазин та прилеглі будинки.

Нагадаємо, 20 листопада, о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Попередньо повідомляється, що обстріл спричинив пожежу в торговельних кіосках та легковому автомобілі. Вогнеборці працюють над ліквідацією вогню на місці події.

До слова, увечері, 5 листопада, російські окупаційні війська здійснили два удари по території Запорізького району, внаслідок яких постраждала жінка.

Вибухова хвиля пошкодила приватні будинки в Малокатеринівці, один з яких був зруйнований, але без загоряння. 37-річна жінка отримала травми внаслідок удару, але від госпіталізації відмовилася.