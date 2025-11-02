Головна Країна Події в Україні
Росія атакувала Запоріжжя: є пошкодження у житловому секторі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія атакувала Запоріжжя: є пошкодження у житловому секторі
Пошкодження у Запоріжжі
фото: Іван Федоров/Telegram

Внаслідок атаки РФ постраждалих немає

У ніч на 2 листопада російські терористи атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує «Главком».

За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки є пошкодження у житловому секторі.

Наслідки удари по Запоріжжю
фото: Іван Федоров/Telegram

Попередньо, минулося без постраждалих. Усі деталі зʼясовуються.

Відомо, що у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства. 

Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.

До слова, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

