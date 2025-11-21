Окупанти вдарили по Запоріжжю: п'ятеро загиблих

На місці події працюють всі служби, щоб мінімізувати наслідки атаки

20 листопада, о 22:10 російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок якого загинуло п’ятеро людей, ще троє отримали травми. Попередньо повідомляється, що обстріл спричинив пожежу в торговельних кіосках та легковому автомобілі. Вогнеборці працюють над ліквідацією вогню на місці події. Про це повідомляє ДСНС та Запорізька ОВА, передає «Главком».

За попередніми даними, окупанти вдарили керованими авіабомбами по місті. Після удару на місце події оперативно виїхали екстрені служби, включаючи піротехнічні розрахунки ДСНС, які проводять обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів. Загалом, на місці події працюють всі служби, щоб мінімізувати наслідки атаки.

Психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій надали допомогу 12 людям, які постраждали від удару, а кількість потерпілих наразі уточнюється.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. Наразі вже другу добу поспіль тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.