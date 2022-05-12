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    Події в Україні

    Російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю

    Російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю
    ілюстративне фото

    За попередніми даними горить приватна будівля

    Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по місту Запоріжжя. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

    За попередніми даними горить приватна будівля. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

    Також відомо, що вночі 12 травня російська авіація завдала ударів по Новгороду-Сіверському. Як уточнили в пресслужбі оперативного командування "Північ", вибухи сталися близько 00:10 та 00:23. Росіяни здійснили ракетний удар літаком, ймовірно Су-30СМ. Авіаудари завдали по ЗОШ інтернат ім. Ушинського та ЗОШ N°2.

    11 травня окупанти здійснили черговий мінометний обстріл Чернігівської області з території Росії.

    Триває 78-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю