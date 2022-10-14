Обстріл Харкова. Рашисти пошкодили критичну інфраструктуру

Постраждалих внаслідок обстрілу немає

Російські окупанти ввечері, 13 жовтня, обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу є пошкодження критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами приліт стався у Холодногірському районі.

«По області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення. Просимо зберігати спокій, наші енергетики вже працюють над відновленням світла. Наслідки російського чергового терору ще обстежуємо, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці», – повідомив Синєгубов.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, вночі 13 жовтня російські окупанти обстріляли Миколаїв. Рашисти поцілили у житловий будинок. Декілька поверхів будинку вщент зруйновані. Внаслідок обстрілу 11-річний хлопчик, якого сьогодні рятували з-під завалів у Миколаєві, помер.

Додамо, 13 жовтня, російські загарбники обстріляли Київську область дронами-камікадзе. Під час атаки були зафіксовані три обстріли Бучанського району.