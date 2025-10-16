Головна Країна Події в Україні
Удари Росії по енергетиці. Посол ЕС в Україні відзначила правильність стратегії ДТЕК

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Удари Росії по енергетиці. Посол ЕС в Україні відзначила правильність стратегії ДТЕК
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

ДТЕК досяг значного успіху у розвитку децентралізованої енергетики – Посол ЄС в Україні Матернова

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відзначила прогрес компанії ДТЕК у розвитку розподіленої та децентралізованої енергетики. Про це вона заявила на Київському міжнародному економічному форумі у Києві у четвер.

«Я думаю, що чим більше руйнувань відбувається, тим більше в цій країні є консенсус, якого не було два роки тому, що дійсно потрібно інвестувати в розподілене, децентралізоване виробництво електроенергії. Я думаю, що тепер у нас є консенсус щодо цього», – сказала Матернова.

Посол ЄС додала, що компанія ДТЕК, яка нещодавно разом із американською компанією Fluence ввела в експлуатацію 200 МВт установок зберігання енергії, досягла значного прогресу в цьому напрямі.

Також Матернова підкреслила важливість продовження Україною реформ у енергосекторі, подальшу інтеграцію енергосистеми з європейською та зменшення монополізму за рахунок розвитку конкуренції та переходу до ринкового ціноутворення.

«І це дозволило нам фактично підтримувати як виробництво електроенергії, так і її розподіл тощо, в широкому спектрі програм, щоб допомогти трохи передбачити та підготуватися, зокрема, до цього сезону», – сказала посол ЕС.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова та американська компанія Fluence 10 вересня запустили систему накопичення енергії потужністю 200 МВт. Це найбільший комплекс такого типу в Україні.

Теги: посол ДТЕК енергетика війна

