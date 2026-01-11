На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника

Під час пошукової операції, правоохоронці затримали шістьох українців, які були в автівці

На Буковині прикордонний наряд відділення «Черепківці» виявив позашляховик Range Rover на іноземних номерах, який рухався в бік українсько-румунського кордону. Водій проігнорував вимогу зупинитися та збив прикордонника. У результаті постраждалого госпіталізували з важкими травмами. Особу водія наразі не встановлено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Автівка на іноземних номерах їхала в бік Румунії. Після вимоги військових про зупинку водій надалі рухався в сторону прикордонників, де намагався протаранити інженерно-загороджувальні споруди та виїхати з країни.

Прикордонна служба зробила попереджувальний постріл вгору, після чого порушник без зупинки на швидкості розвернувся та втік. Внаслідок цього він наїхав на одного із прикордонників та завдав йому важкі травми.

Уже через кілька годин прикордонники спільно з поліцією за допомогою гелікоптерів, операторів БПЛА та службових собак знайшли покинутий позашляховик. Авто залишили на околиці населеного пункту неподалік кордону.

😦На Буковині тривають пошуки водія позашляховика, який проігнорував вимогу прикордонників зупинитися, травмував військовослужбовця та намагався незаконно перетнути кордон із Румунією. Авто знайдено покинутим, пошуки тривають. pic.twitter.com/169vulxwfQ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 11, 2026

Під час пошукових дій правоохоронці затримали шістьох українців, які були в автівці. Пошуки водія наразі тривають.

