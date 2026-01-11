Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника
Авто залишили на околиці населеного пункту неподалік кордону
фото: Держприкордонслужби

Під час пошукової операції, правоохоронці затримали шістьох українців, які були в автівці

На Буковині прикордонний наряд відділення «Черепківці» виявив позашляховик Range Rover на іноземних номерах, який рухався в бік українсько-румунського кордону. Водій проігнорував вимогу зупинитися та збив прикордонника. У результаті постраждалого госпіталізували з важкими травмами. Особу водія наразі не встановлено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Автівка на іноземних номерах їхала в бік Румунії. Після вимоги військових про зупинку водій надалі рухався в сторону прикордонників, де намагався протаранити інженерно-загороджувальні споруди та виїхати з країни.

На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника фото 1

Прикордонна служба зробила попереджувальний постріл вгору, після чого порушник без зупинки на швидкості розвернувся та втік. Внаслідок цього він наїхав на одного із прикордонників та завдав йому важкі травми.

На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника фото 2

Уже через кілька годин прикордонники спільно з поліцією за допомогою гелікоптерів, операторів БПЛА та службових собак знайшли покинутий позашляховик. Авто залишили на околиці населеного пункту неподалік кордону.

Під час пошукових дій правоохоронці затримали шістьох українців, які були в автівці. Пошуки водія наразі тривають.

На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника фото 3

Нагадаємо, на Буковині викрили священника УПЦ Московського патріархату, який разом зі спільником допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон України з Румунією.

Раніше «Главком» розповідав про те, як у Карпатах прикордонники Чернівецького загону знайшли у горах чоловіка. Він намагався незаконно перетнути кордон з Румунією, але заблукав.  З’ясувалося, що чоловік самостійно звернувся до служби порятунку, він зателефонував на гарячу лінію. 

Також повідомлялося, що польські прикордонні органи встановили, що українці призовного віку нібито все частіше намагаються ухилитися від військової служби, використовуючи підроблені посвідчення водія на вантажівки. 

Читайте також:

Теги: прикордонники Румунія водій українці Чернівецька область чоловік кордон порушник ухилянти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Житомирі створили свою розподілену електрогенерацію
Житомирська енергетична аномалія
Сьогодні, 12:20
«Фтизіатри переходять у пульмонологи». Україна копіює європейський підхід лікування туберкульозу
«Фтизіатри переходять у пульмонологи». Україна копіює європейський підхід лікування туберкульозу Здоров’я нації
16 грудня, 2025, 20:30
Швейцарія залишається найдорожчою країною в Європі за вартістю продуктів
Ціни на їжу в Європі: де найдешевший та найдорожчий продуктовий кошик
15 грудня, 2025, 16:46
У Польщі сталася масштабна ДТП: серед загиблих є українці
У Польщі сталася масштабна ДТП: серед загиблих є українці
28 грудня, 2025, 02:32
Волинська трагедія: Україна підтримує ексгумації польських жертв для діалогу
Волинська трагедія та стосунки з Польщею. Український професор дав пораду владі та співгромадянам
29 грудня, 2025, 19:48
Путіну буде важче укласти угоду з Україною
Маринович про мирну угоду: У Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського
6 сiчня, 10:07
Організаторам схем загрожує до 9 років тюрми та конфіскація майна
СБУ та Нацполіція викрили три «схеми для ухилянтів»
6 сiчня, 11:52
Роки навчання можна зарахувати до пенсійного стажу
Стаж за навчання: кому та як можуть зарахувати роки вишу для пенсії
9 сiчня, 10:10
У молодості Микола Фесюра виїхав з Марсу, а повернувся назад два роки тому
Один із останніх жителів Марсу на Чернігівщині розповів, як проводить новорічні свята
4 сiчня, 17:15

Події в Україні

Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі
Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі
Росіяни створювали плацдарм для наступу на Суми. Десантники завадили планам ворога
Росіяни створювали плацдарм для наступу на Суми. Десантники завадили планам ворога
На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника
На Буковині Range Rover проривався до Румунії і збив прикордонника
Росія вперше застосувала реактивний БПЛА «Герань-5» – розвідка
Росія вперше застосувала реактивний БПЛА «Герань-5» – розвідка
Атака на Харків: завершено розбір завалів після удару 2 січня, зросла кількість жертв
Атака на Харків: завершено розбір завалів після удару 2 січня, зросла кількість жертв
Росія за тиждень випустила по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський
Росія за тиждень випустила по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua