Сікорський підтримав удари українськими дронами по Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Сікорський підтримав удари українськими дронами по Росії
Сікорський: Кожен удар дронів ЗСУ наближає кінець російської імперії
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що кінець російської епохи близько

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтримав удари українськими дронами по РФ, зазначивши, що такі операції ЗСУ прискорюють кінець імперської епохи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Сікорського на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Естонією з приводу вторгнення російських винищувачів МіГ-31 у її повітряний простір.

Сікорський жорстко звернувся до представників Росії, заявивши, що він знає, що їм байдуже до міжнародного права, оскільки вони не вміють жити в мирі з сусідами, але вони мають збагнути – кінець імперії близько, її не відбудувати.

«Кожен удар дронів ЗСУ наближає цей день (кінець імперії – «Главком»). Ваша триденна «спеціальна військова операція» навіть за 10 років не змогла підкорити Донбас», – зазначив Сікорський.

Нагадаємо, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».

Своєю чергою Міністерство оборони РФ заявило, що 19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і при цьому не порушили повітряний простір Естонії. За повідомленням Міноборони, під час польоту російські «літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії».

До слова, російські винищувачі, які вторглися в повітряний простір Естонії, проігнорували сигнали італійських літаків місії НАТО з патрулювання Балтії. Про це повідомив високопоставлений військовий чиновник Естонії.

