Втрати ворога станом на 20 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11192 танки
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1070 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок пʼятниці, 20 вересня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 20 вересня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 20 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1100600 (+1070) осіб;
  • танків – 11192 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23280 (+2) од;
  • артилерійських систем – 32927 (+31) од;
  • РСЗВ – 1492 (+0) од;
  • засоби ППО – 1218 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 61045 (+365);
  • крилаті ракети – 3718 (+0);
  • кораблі/катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62168 (+124);
  • спеціальна техніка – 3968 (+3).
Втрати ворога станом на 20 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Як відомо, триває 1305-й день повномасштабної війни в Україні.

