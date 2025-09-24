ЗСУ на фронті ліквідували ексчлена збірної Росії з боксу

Окупант Даутов дійсно був знищений 7 жовтня 2024 року на Донеччині

Захисники України ліквідували російського окупанта Владислав Даутова. Про це інформує «Главком».

Владислав Даутов народився 3 червня 1988 року. Боксом займався у магнітогорській спортивній школі «Динамо» у тренера Олександра Безменова.

У 2016 році переміг на престижному турнірі у Самарі (РФ) та виконав норматив майстра спорту Росії з боксу. Тоді у ваговій категорії до 64 кг Даутов здобув чотири перемоги.

Також він залучався до збірної Росії з боксу.

У жовтні минулого року на телеграм-каналі «НЕ ЖДИ меня из Украины» з'явився допис про розшук Даутова його дружиною. Зазначалося, що він востаннє виходив на зв'язок 1 жовтня 2024 року та перебував у районі на селеного пункту Нью-Йорк (Донеччина). З 7 жовтня 2024 року окупант вважався безвісти зниклим.

Також зазначалося, що боксер мав позивний «Помідор» та проходив службу у в/ч 34498.

Як повідомили російські пропагандистські ресурси, окупант Даутов дійсно був ліквідований 7 жовтня 2024 року на Донеччині. Прощання з ним відбудеться завтра, 25 вересня, у Магнітогорську.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкпала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».