Польща завершила будівництво «стіни» на кордоні з Білоруссю

Стіна має довжину 187 км

На польсько-білоруському кордоні завершили будівництво п’ятиметрової стіни. Про це повідомила прикордонна служба країни у Twitter.

Наразі йде обладнання загородження електронними системами безпеки, у тому числі 2,5 тис камер спостереження та датчиками руху.

#bariera

25.01 ruszyła budowa bariery fizycznej na granicy

Dziś prace nad nią dobiegają końca.

5 miesięcy intensywnych robót,nadzór i odbiór prowadzony był przez inspektorów budowanych-funkcjonariuszy i pracowników SG.

186,25 km, 49 tys.ton stali

Będzie bezpieczniej pic.twitter.com/XN02Vxfhqx — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 30, 2022

Повідомляється, що з 1 січня 2021 року зареєстровано понад 45 тисяч спроб незаконного проникнення на територію Польщі з Білорусі.

Загальна протяжність польсько-білоруського кордону складає близько 400 км. Раніше повідомлялось, що стіна матиме довжину 187 км. Вартість робіт перевищить 1,5 млрд злотих (355 млн доларів США).

Нагадаємо, що Польща розпочала зведення стіни 25 січня – після минулорічної міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС. У жовтні 2021 року кілька авіакомпаній почали звозити мігрантів (здебільшого з Іраку та Сирії) до Мінська. Білоруська влада, за підтримки озброєнних прикордонників із собаками направила колону мігрантів до кордону з Польщею. Мігранти намагалися атакувати польських прикордонників, кілька груп прорвалися на територію ЄС. Польські прикордонники, а згодом і військові, намагалися зупинити нелегалів, тоді як білоруська влада постачала мігрантам щебінь, інструменти для перерізання металевих загороджень, балончики з газом. Внаслідок кризи загинуло щонайменше 14 людей, 1,5 тис. було затримано.