  1. Головна
  2. Світ
  3. Соціум
  4. Польща завершила будівництво «стіни» на кордоні з Білоруссю
рус
    Соціум

    Польща завершила будівництво «стіни» на кордоні з Білоруссю

    На кордоні встановлять&nbsp;2,5 тис камер спостереження з датчиками руху - Польща завершила будівництво «стіни» на кордоні з Білоруссю
    На кордоні встановлять 2,5 тис камер спостереження з датчиками руху
    фото: прикордонна служба Польщі

    Стіна має довжину 187 км

    На польсько-білоруському кордоні завершили будівництво п’ятиметрової стіни. Про це повідомила прикордонна служба країни у Twitter.

    Наразі йде обладнання загородження електронними системами безпеки, у тому числі 2,5 тис камер спостереження та датчиками руху.

    Повідомляється, що з 1 січня 2021 року зареєстровано понад 45 тисяч спроб незаконного проникнення на територію Польщі з Білорусі.

    Загальна протяжність польсько-білоруського кордону складає близько 400 км. Раніше повідомлялось, що стіна матиме довжину 187 км. Вартість робіт перевищить 1,5 млрд злотих (355 млн доларів США).

    Нагадаємо, що Польща розпочала зведення стіни 25 січня – після минулорічної міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС. У жовтні 2021 року кілька авіакомпаній почали звозити мігрантів (здебільшого з Іраку та Сирії) до Мінська. Білоруська влада, за підтримки озброєнних прикордонників із собаками направила колону мігрантів до кордону з Польщею. Мігранти намагалися атакувати польських прикордонників, кілька груп прорвалися на територію ЄС. Польські прикордонники, а згодом і військові, намагалися зупинити нелегалів, тоді як білоруська влада постачала мігрантам щебінь, інструменти для перерізання металевих загороджень, балончики з газом. Внаслідок кризи загинуло щонайменше 14 людей, 1,5 тис. було затримано.

    Теги: прикордонники Польща будівництво
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Польща завершила будівництво «стіни» на кордоні з Білоруссю