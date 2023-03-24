Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова
фото ілюстративне

Російське командування дуже активно продає нерухомість і вивозить свої сім'ї з Криму

Російські загарбники розпочали евакуацію окупаційної влади з тимчасово захопленого Криму. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Юсов нагадав, що напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Він вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

«Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму», – додав Юсов.

Представник розвідки також повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.

«Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Але це вже як мем про те, що «спецоперація» йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є», –підсумував Юсов.

Раніше розвідка повідомляла, що Росія готується до оборони Криму.

Також росіяни вже сформували плани евакуації.

Теги: Крим окупанти війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінка стала відомою після відео, на якому вона ридає, бо не хоче їхати з тимчасово окупованого Криму
Росіянка, яка не хотіла їхати з Криму, поскаржилася на життя у РФ
Вчора, 10:02
У Криму по радіо пролунали повідомлення про підготовку до евакуації (відео)
У Криму по радіо пролунали повідомлення про підготовку до евакуації (відео)
22 березня, 09:47
Сили оборони півдня обіцяють нову «бавовну» в Криму
Сили оборони півдня обіцяють нову «бавовну» в Криму
22 березня, 12:10

Події в Україні

Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова
Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова
Україна передала РФ всіх важкопоранених полонених (фото)
Україна передала РФ всіх важкопоранених полонених (фото)
Експрезидент «Мотор Січі» співпрацював із підсанкційними іранськими компаніями: дослідження
Експрезидент «Мотор Січі» співпрацював із підсанкційними іранськими компаніями: дослідження
Росіяни накрили вогнем Херсон, є загиблий (відео)
Росіяни накрили вогнем Херсон, є загиблий (відео)
«Аерок» та виробник «Ушастого няня». Що відомо про долю двох ключових російських заводів в Україні
«Аерок» та виробник «Ушастого няня». Що відомо про долю двох ключових російських заводів в Україні
Російські винищувачі вдарили по Сумщині: відео жахливих наслідків атаки
Російські винищувачі вдарили по Сумщині: відео жахливих наслідків атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
15K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
15K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
12K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
12K
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
7297
Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ – радник Залужного

Новини

Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Сьогодні, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Сьогодні, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту