Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова

Російське командування дуже активно продає нерухомість і вивозить свої сім'ї з Криму

Російські загарбники розпочали евакуацію окупаційної влади з тимчасово захопленого Криму. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

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Юсов нагадав, що напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Він вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

«Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму», – додав Юсов.

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Представник розвідки також повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.

«Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Але це вже як мем про те, що «спецоперація» йде за планом... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є», –підсумував Юсов.

Раніше розвідка повідомляла, що Росія готується до оборони Криму.

Також росіяни вже сформували плани евакуації.