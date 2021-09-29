Польща відновлює залізничне сполучення з Україною

До початку пандемії з України до Польщі їздило п'ять потягів

Польща планує скасувати заборону на залізничне сполучення з Україною з 1 жовтня. Відповідний проєкт розпорядження уряд країни підготував 28 вересня, передає Rynek kolejowy.

Сполучення було припинено 15 березня 2020 року після запровадження заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу. Планувалося, що рух потягів відновиться з червня 2021 року, однак скасування заборони кілька разів відкладалося. Тепер уряд залишив чинним тільки обмеження руху потягів між Польщею та Білоруссю.

До початку пандемії до Польщі рухалося п'ять потягів: два швидкісні потяги Київ – Перемишль, Одеса – Перемишль, Київ – Варшава, Львів – Вроцлав і безпересадкові вагони Київ – Вроцлав.

До слова, нещодавно Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проєктів з Польщею, зокрема запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою. Кілька років тому Міністерство інфраструктури повідомляло про плани підготувати техніко-економічне обґрунтування швидкісного залізничного сполучення за маршрутом Київ-Львів-Варшава-Берлін. Головна проблема такого проєкту – різна ширина колії в Європі та Україні.

Влітку Україна відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною. Потяг Київ – Братислава перебуває у дорозі трохи понад 27 годин, а протяжність маршруту становить 1 443 кілометрів.

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