  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Польща відновлює залізничне сполучення з Україною

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Польща відновлює залізничне сполучення з Україною
    фото: shutterstock.com

    До початку пандемії з України до Польщі їздило п'ять потягів

    Польща планує скасувати заборону на залізничне сполучення з Україною з 1 жовтня. Відповідний проєкт розпорядження уряд країни підготував 28 вересня, передає Rynek kolejowy.

    Сполучення було припинено 15 березня 2020 року після запровадження заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу. Планувалося, що рух потягів відновиться з червня 2021 року, однак скасування заборони кілька разів відкладалося. Тепер уряд залишив чинним тільки обмеження руху потягів між Польщею та Білоруссю.

    До початку пандемії до Польщі рухалося п'ять потягів: два швидкісні потяги Київ – Перемишль, Одеса – Перемишль, Київ – Варшава, Львів – Вроцлав і безпересадкові вагони Київ – Вроцлав.

    До слова, нещодавно Зеленський виступив з ініціативою розвитку спільних інфраструктурних проєктів з Польщею, зокрема запуску швидкісного потяга між Києвом та Варшавою. Кілька років тому Міністерство інфраструктури повідомляло про плани підготувати техніко-економічне обґрунтування швидкісного залізничного сполучення за маршрутом Київ-Львів-Варшава-Берлін. Головна проблема такого проєкту – різна ширина колії в Європі та Україні.

    Влітку Україна відновила міжнародне залізничне сполучення зі Словаччиною. Потяг Київ – Братислава перебуває у дорозі трохи понад 27 годин, а протяжність маршруту становить 1 443 кілометрів.

    Читайте також:


    Теги: Київ Польща туризм потяг залізниця транспорт мандрівка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Польща відновлює залізничне сполучення з Україною