Українська розвідка показала, що всередині іранського дрону Shakhed (відео)

Найціннішим «органом» у безпілотнику є CRPA-антена

Після однієї із повітряних атак України іранськими дронами нашим захисникам вдалося підбити його і згодом продемонструвати «організм» безпілотника.

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Журналісти «Радіо свобода» показали відео.

Представник української розвідки розповів, що внутрішня бойова частина «Шахеда» зазвичай має вагу в межах 40-50 кг. Показаний зразок, зокрема, ніс 20 кг тротилу.

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Найціннішим "органом" у безпілотнику є CRPA-антена, яка слугує, щоб протистояти засобам радіоелектронної боротьби.

Як доповнюють розвідники, комплектуючі до виготовлення такого безпілотника можна придбати на Aliexpress.

«Мисливці за дронами» кажуть, що хоча Іран заперечував, що постачає БПЛА Росії, на багатьох платах написи зроблені мовою фарсі. А багато електронних комплектуючих дронів – західного виробництва, у т. ч. США та Японії.

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Більшість комплектуючих, використаних у виробництві іранських дронів «Шахед», виготовлені західними країнами й дотупні у відкритому продажі в інтернеті.

Як повідомлялося, за словами британської розвідки обсяги іранських дронів-камікадзе у Росії завершуються, однак не все так однозначно.