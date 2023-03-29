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«Український рій». Данілов анонсував дрони з дальністю польоту понад 3 тис. км

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Український рій». Данілов анонсував дрони з дальністю польоту понад 3 тис. км
фото з відкритих джерел

Данілов виклав фото із літаком німця Матіаса Руста, який у 1987 році приземлився посеред Красної площі

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував появу на озброєнні в України ударних безпілотників із дальністю польоту понад 3 тис. км. Про це він написав у Twitter.

Крім того, Данілов виклав фото із літаком німця Матіаса Руста, який у 1987 році приземлився посеред Красної площі у Москві.

«Український рій». Данілов анонсував дрони з дальністю польоту понад 3 тис. км фото 1

Раніше з’явилося відео, як український дрон Shark працює над окупованим Донецьком.

Вчора стало відомо, що під Москвою був знайдений синьо-жовтий безпілотник.

До слова, триває 399-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці. Протягом минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках. 

Теги: росія ЗСУ війна Олексій Данілов

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